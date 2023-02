Tri mladoletnice na pokopališču nasilno oropale žensko

23.2.2023 | 10:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o ropu na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Do oškodovanke so prišle tri mlajše ženske, dve sta jo prijeli za roke in jo držali, tretja pa ji je s silo odvzela torbico z dokumenti in denarnico. Po dejanju so roparke peš pobegnile. Po prijavi na policijo pa so jih kmalu našli. Novomeški kriminalisti so na podlagi opisa v bližini prodajalne prijeli osumljenke, tri mladoletnice iz okolice Krškega, in jih pridržali. Zaradi kaznivega dejanja ropa jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Poslovna goljufija - podjetje ob 850 tisočakov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. Ovadili so hrvaškega državljana, ki je s svojo družbo pri izvajanju pogodbe preslepil oškodovanca, neupravičeno vnovčil bančno garancijo in si zadržal depozit, ki je bil dan za že opravljena dela. Z dejanjem je oškodovani družbi z območja Novega mesta, ki se ukvarja z izvedbo strojnih in elektro inštalacij, povzročil za več kot 850.000 evrov škode. Pri storitvi kaznivega dejanja je sodeloval tudi slovenski državljan s svojo družbo, ki je po predhodnem dogovoru s hrvaškim državljanom prevzel posel oškodovanca. V predkazenskem postopku so kriminalisti opravili finančno preiskavo in o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.

Pihala nista, pridržali so ju

Policisti PP Šentjernej so bili nekaj po 11. uri obveščeni, da na parkirnem prostoru v Šentjerneju moški nadleguje občane. Na kraju so izsledili 30-letnega kršitelja in mu zaradi nasilnega in drznega vedenja izdali plačilni nalog. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o odklonu z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V minuli noči so policisti PPP Novo mesto na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 39-letnemu kršitelju, ki je odklonil preizkus, so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitve bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da mora udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, ravnati po odredbi policista, ob tem pojasnjujejo na PU Novo mesto. Če preizkus odkloni, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Kršitelj, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo, se za prekršek kaznuje z globo najmanj 1.200 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Ribnica) izsledili in prijeli 25 državljanov Kube, 16 državljanov Maroka, devet državljanov Nepala, sedem državljanov Pakistana, pet državljanov Rusije, štiri državljane Sirije, dva državljana Šrilanke, državljana Kitajske in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 146 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki sta odklonila preizkus alkoholiziranosti. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

