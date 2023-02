Smučarska sezona - Darilo z neba je rešilo Gače

Gače - Kratka, a odlična sezona Smučarskega centra Gače – Decembrska odjuga jih je precej prizadela – Med počitnicami tudi po 2.000 smučarjev na dan – Delovale vse naprave in proge – Če bo konec tedna snežilo, bodo še podaljšali

Potem ko je decembra topel veter stopil že pripravljen sneg na umetno zasneženih progah edinega dolenjsko-belokranjskega smučarskega centra na Gačah, je kazalo na katastrofalno sezono, ki bi lahko celo ogrozila nadaljnje delovanje smučišča, se je nebo usmililo gaških žičničarjev in jih konec januarja, nekaj dni pred začetkom šolskih počitnic, obdarilo s kar meter debelo snežno odejo.

»Če ne bi decembra zaradi toplega vremena izgubili vsega umetnega snega, ki nas je stal skoraj 50.000 evrov, bi bila zdaj za nami fenomenalna sezona, tako pa smo s precejšnjim deležem februarskih prihodkov morali najprej pokriti decembrsko izgubo. Vseeno smo lahko s sicer kratko, a odlično sezono zadovoljni in le želimo si lahko, da bi se kaj takega ponovilo tudi v prihodnjih letih,« še ne povsem končano smučarsko sezono na Gačah ocenjuje vodja smučišča Borut Koprivnik.

Metrska snežna odeja je žičničarjem na Gačah po dolgih letih znova omogočila delovanje celotnega smučišča, vseh prog in vseh žičnic, tudi proge Vrh, kjer ni urejenega umetnega zasneževanja. Vest o dobri smuki na Gačah se je hitro razširila, tako da je v obeh počitniških tednih smučišče dnevno obiskalo od 1.200 do 2.000 smučarjev iz Dolenjske in Bele krajine pa tudi iz Ljubljane, sosednje Hrvaške in praktično vse Slovenije. K dobremu obisku so pripomogle tudi ugodne cene smučarskih vozovnic, saj so bili žičničarji na Gačah med redkimi izjemami, ki pred iztekajočo se sezono cen vozovnic niso zvišali.

»Prvič po približno štiridesetih letih se je zgodilo, da je bil obisk smučarjev na Gačah tako množičen. Obiskalo nas je približno 30.000 smučarjev, kar je glede na to, da se je to zgodilo praktično v le treh tednih obratovanja, rekorden obisk. Bila je sezona, ko so na Gačah, ko jih je upravljala še Krka, našteli 40.000 smučarjev, a tedaj je smučišče obratovalo skoraj tri mesece, tokrat pa bomo na koncu našteli morda kakšnih štirideset smučarskih dni,« pravi Borut Koprivnik.

Odjuga je prejšnji konec tedna in v prvih dneh tega tedna močno stanjšala snežno odejo na Gačah, tako da so morali že v nedeljo zapreti obe progi Vrh in progo A, ta teden delujeta le proga B in otroško smučišče. Za v soboto in nedeljo vremenoslovci napovedujejo padavine in v naslednjih dneh ohladitve. Če bo na Gačah snežilo, bi to sezono podaljšalo še za kakšen teden, morda dva, če pa bo le deževalo, bodo morali smučišče zapreti.

