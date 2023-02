Krvodajalska akcija v Šentjerneju

23.2.2023 | 18:10

Na fotografijah dva od tistih, ki so kri darovali prvič (Foto: OZ RKS NM)

Šentjernej - Na OŠ Šentjernej je bila včeraj prva terenska krvodajalska akcija letos v organizaciji OZ RKS Novo mesto. Prišlo je 78 krvodajalcev iz bližnje in daljne okolice, kar lepo število jih je bilo iz občine Krško, od katerih jih večina dela v Šentjerneju in so se, kot poročajo iz novomeškega RK, dogovorili s sodelavci, da darujejo kri. Štirje so k darovanju pristopili prvič, a ne tudi zadnjič, saj so bili po odvzemu zadovoljni, da so pomagali. Kar nekaj jih je prišlo brez predhodnega naročila, ker so videli objavo oz. jih je k temu nagovoril kateri od znancev, je pa še vedno zaželjeno, da prej pokličejo, ker se le tako izognejo čakanju v vrsti na vpisu.

Za malico so poskrbeli v kuhinji šole, za postrežbo sta poskrbeli prostovoljki KORK Šentjernej, so pa krvodajalci imeli željo, da naslednjič akcija ne bi bila na postno sredo, saj je klobasa za malico še vedno na prvem mestu.

Naslednja krvodajalska akcija v Šentjerneju bo 6. junija.

M. K.