Sparova franšizna trgovina tudi v Semiču

23.2.2023 | 18:30

Ekipa zaposlenih v KZ Metlika (Fotografije: Spar Slovenija)

Slavnostni prerez traku

Notranjost prve Sparove franšizne trgovine v Beli krajini (nekaj fotografij še spodaj v fotogaleriji)

Semič - V Semiču, na Metliški cesti 12, je Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. v sodelovanju s podjetjem Spar Slovenija danes odprla novo Sparovo franšizno trgovino.

Trgovina se razteza na skoraj 450 kvadratnih metrih površine in ima moderno podobo Sparovih trgovin. V njej je sedem zaposlenih, kupcem je na voljo 25 parkirnih mest.

Sparova franšizna trgovina ponuja širok izbor živilskih izdelkov priznanih blagovnih znamk in izdelke blagovne znamke Spar ter ugodnosti za kupce, saj ponudba izdelkov iz Sparovih letakov velja tudi za franšizne trgovine.

V KZ Metlika ob tem dodajajo, da trgovina v Semiču ponuja tudi vina Vinske kleti Metlika, izdelke blagovne znamke Belokranjske mesnine ter belokranjsko govedino domačih rejcev. Posebna pozornost je namenjena svežemu programu, in sicer široki ponudbi sadja in zelenjave, kjer je velik poudarek na izdelkih slovenskih pridelovalcev, urejeni so oddelki delikatese, kruha in peciva ter oddelek svežega mesa in mesnih izdelkov.

S tem v KZ Metlika, kot sporočajo ''krepijo svojo maloprodajno mrežo in ponujajo svojim kupcem široko in pestro ponudbo, kakovostno storitev in prijetno nakupovalno okolje.''

M. K.

Komentarji (1) 1d nazaj Oceni miha zanimivo tolo? zdaj pa bo a ne?