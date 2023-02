Malo pred polnočjo gorelo v dimniku

24.2.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: PGD Cerklje na G.)

Sinoči ob 23.42 so v naselju Vejar, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Z gašenjem požara so pričeli domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje, ki so objekt tudi prezračili in pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE na izvodu ZILJE, SKS;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI na izvodu Farovž.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliko Mraševo, nizkonapetostno omrežje – Desno proti glavni cesti med 8. in 9; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Račica, nizkonapetostno omrežje – Proti Železnici med 8.30 in 12. uro in na območju TP Krmelj šola, nizkonapetostno omrežje – Šola med 12. in 14.30 uro.

M. K.