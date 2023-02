Prva dva gostinska ponudnika na poti do zero waste - Gostilna Mrak in Blatnikov hram

24.2.2023 | 12:45

Okrogla miza v Gostilni Mrak (Fotografije: Katja Sreš in Alja Miklavčič)

Sela pri Ratežu - Ekologi brez meja so včeraj predstavili prvi dve restavraciji na poti do obratovanja brez odpadkov, to sta Blatnikov hram z Dvoru pri Žužemberku in Gostilna Mrak s Sel pri Ratežu. Obenem so organizirali okroglo mizo o odpadkih v turizmu, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Slovenske turistične organizacije in prvega prejemnika poslovnega zero waste certifikata na svetu, Ribno Alpine Resort.

Ekologi brez meja od leta 2016 tlakujejo pot turizmu brez odpadkov. Pionirskemu Ribno Alpine Resortu, ki je razpolovil količino odpadkov, in številnim prireditvam, ki med drugimi presegajo 90 % ločeno zbranih odpadkov, sta se na zemljevidu dobrih praks pridružili tudi restavraciji Blatnikov hram in Gostilna Mrak. Lastnik slednje, Jože Mrak, je izpostavil nekaj majhnih korakov, ki so privedli do velikih sprememb. Leseno pohištvo v energetsko sanirani stavbi je izdelano iz nekdanjega mostu na Otočcu, pomembnost sodelovanja z vsemi deležniki pa se kaže tudi v spremembi navad dobaviteljev. Ti v Gostilno Mrak odslej dostavljajo olje za pripravo jedi neposredno iz cisterne v cisterno, za vračilo steklenic so dogovorjeni z dobaviteljem žganja, preostanek steklenih kozarcev in steklenic pa ponujajo v brezplačno uporabo vaščanom, ki z veseljem posegajo po njih. Pomen ozaveščanja gostov je izpostavila tudi Adrijana Rezelj iz Blatnikovega hrama, kjer poleg gostinske ponudbe nudijo tudi prenočitvene kapacitete. V restavraciji so se med drugim odločili za umik instant napitkov za enkratno uporabo ter plastenk, npr. vode z okusom in gostom namesto tega ponujajo alternativo.

Pogovoru se je pridružil tudi lastnik in direktor Ribno Alpine Resort, Matija Blažič, prvi prejemnik poslovnega zero waste certifikata na svetu, kjer zero waste ukrepe nadgrajujejo že pet let. “Marketinško je zero waste izjemno močan. Ne gre za strošek, ampak prihranek. Ne gre za odkrivanje tople vode, ampak sodobno obujanje konceptov, kot so jih poznali naši starši,” je izpostavil Blažič.

Ana Golja, vodja zero waste turizma v Sloveniji pod okriljem Ekologov brez meja, je predstavila razliko med enotnim evropskim poslovnim zero waste certifikatom in slovenskim nazivom zero waste, ki se od certifikata razlikuje v podrobnosti kriterijev in osredotočenosti na ravnanje z odpadki ter reviziji s strani neodvisnih presojevalcev.

Prav slednje pa je, kot sporočajo organizatorji včerajšnje okrogle mize, ključno za vključitev zero waste prizadevanj v Zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green, je poudarila Maša Klemenčič iz Slovenske turistične organizacije. Shemo v letošnjem letu čaka prenova, v krovni turistični organizaciji stremijo k pridobivanju podatkov o vplivu turizma na okolje. “Želimo si več poguma s strani STO in od ponudnikov. Gostje to iščejo,” je sklenila Klemenčič.

M. K.



Galerija