Proračun sprejet - spet rekorden, največ za šolstvo

24.2.2023 | 10:40

Seja OS Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli proračun za leto 2023, ki je tudi letos rekorden.

Prihodki so načrtovani v višini skoraj 27 milijonov evrov, odhodkov bo za 30 milijonov. Kar 54 odstotkov denarja namenjajo naložbam, največ na področju izobraževanja. Največja naložba je izgradnja nadomestne Osnovne šole Loka. Med večjimi je načrtovana tudi obnova in dograditev Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš.

Velika rast investicij je letos predvidena še na področju gospodarstva, in sicer za nadaljnje ureditve poslovne cone TRIS Kanižarica, saj je občina pridobila evropska sredstva.

Na področju zdravstva bo največja naložba v izgradnjo urgence in laboratorija v Zdravstvenem domu Črnomelj. Na področju varovanja okolja in naravne dediščine pa na občini omenjajo dokončanje izgradnje kanalizacije v Črnomlju in kanalizacija Dobliče, s katero bi tudi zavarovali habitat črne človeške ribice.

Na seji občinskega sveta so sprejeli še elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin, sprejeli letni program športa v občini in spremembe pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš zaradi novo oblikovane krajevne skupnosti Tanča Gora.

M. K.