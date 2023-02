Strah in želja uma, razstava nagrajencev tabora likovnih samorastnikov

24.2.2023 | 09:30

Andrejka Vabič Nose

Brano Mandić

Janja Bone

Trebnje - Privilegij prve začasne razstave v letu v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje od 2020 pripada nagrajencem Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, sporočajo iz galerije. Do sredine letošnjega maja tako lahko obiskovalci vstopijo v svet in odnose, kot jih v svojih delih prikazujeta nagrajenca 54. izvedbe tabora, Miroslav Bone in Brano Mandić.

Avtorja, ki se predstavljata na razstavi Strah in želja uma, raziskujeta figuraliko, medčloveške odnose in smiselnost sodobnega načina življenja ter imata podoben ustvarjalni pristop. »Oba avtorja ustvarjata na podoben način – poslužujeta se kreativne moči intuicije in prehajata v neko posebno stanje, ki spodbuja njuno ustvarjalnost. In čeprav ustvarjata z različnimi materiali, se oba ukvarjata s figure, ki interpretirata vsak na svoj način,« o avtorjih pravi kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose.

Brano Mandić je uspešen novinar, pisatelj, kolumnist in satirik. Slikarsko pot je začel leta 2017, ko je začutil, da lahko s slikanjem sprosti nakopičena čustva svoja dela in je doslej samostojno razstavljal v Cincinnatiju v ZDA, sodeloval je na skupinski razstavi v Podgorici v Črni gori, tokrat se predstavlja v Trebnjem. »Zelo veliko mi pomeni. Drugič sem v Trebnjem in zdi se mi, da se vračam nekam, kjer je ostal del mene. Videti dela na razstavi pomeni, videti jih, kot, da jih je delal nekdo drug, videti jih kot nekoga, ki vam je blizu, a ga še niste spoznali. Zelo sem vesel, da je del razstavljenih del nastal med taborom. Majhen kraj, kot je Trebnje, bi moral biti ponosen na galerijo, ki deluje na tako visokem, profesionalnem nivoju,« pravi Brano Mandić.

Miroslav Bone je željo po ustvarjanju začutil po uspešni podjetniški karieri in je za seboj zapustil razmeroma majhen opus. Leta 2020 je razstavljal v galeriji Instituta Jožef Stefan, leto kasneje je sodeloval na 54. taboru, kjer je prejel nagrado, oktobra istega leta se je za vedno poslovil. Dolgoletna partnerica Miroslava Boneta, Janja Bone, je ob odprtju povedala: »Doživljam jo z mešanimi občutki – z občutki veselja, z občutki obžalovanja, z občutki srečanja, spet ponovnega. In mislim, da bo ta razstava opazovana še od nekje drugje.«

Glasbeni kamenček v mozaik včerajšnjega odprtja razstave Strah in želja uma, na kateri lahko obiskovalci, kot omenjeno, do sredine maja svet in odnose podoživijo skozi 63 del obeh avtorjev, je dodala Glasbena šola Trebnje. Nastopila sta pianist Blaž Jurjevčič in jazz kitarist Primož Grašič. Razstavo je simbolno odprl župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš, dogodka pa se je udeležil tudi častni konzul Črne gore v Sloveniji Vojislav Kovač, so še sporočili iz trebanjske galerije.

M. K.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

