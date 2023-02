Podžupana sta Pirc in Zupančič

24.2.2023 | 14:10

Podžupana občine Žužemberk sta Janez Pirc in Rok Zupančič. (Foto: M. Ž.)

Žužemberški svetniki so sinoči potrdili vse točke dnevnega reda.

Žužemberk - Žužemberška občina ima dva podžupana. Župan Jože Papež je svetnike ob koncu sinočnje seje obvestil, da je na to mesto imenoval Janeza Pirca (NSi) in Roka Zupančiča (Lista mladih Suhe krajine), slednji je bil podžupan že v prejšnjem mandatu. Področja njunega delovanja bodo določili v prihodnjih dneh.

Žužemberški svetniki so potrdili povišanje ekonomske cene vrtcev v občini, kateremu je botrovalo povečanje stroškov dela, predvsem zaradi dviga plač vsem zaposlenim ter napredovanja v plačne razrede in nazive. Tako po novem ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk in vrtcu pri osnovni šoli Prevole za prvo starostno obdobje znaša 526,57 in drugo 426,67 evrov, torej gre v povprečju za povišanje za malo manj kot 17 oziroma 13 odstotkov.

Kot je povedal Rok Zupančič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, so med razpravo na odboru predlog novih cen primerjali s sosednjimi občinami in ugotovili, da kljub povišanju še vedno ostajajo ena izmed občin z najnižjimi cenami vrtca. Nove cene bodo začele veljati s 1. marcem.

Prav tako se je za okoli pet odstotkov podražile cene storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti, dan najema mrliške vežice bo stal 54,75 evra (z DDV), izkop in zasip grobne jame za krsto 160 ter izkop in zapis žarnega groba 38,32 evrov. Letna grobarina za enojni grob znaša 26 evrov, žarni in otroški grob 15,60, družinski grob 41,60 ter trojni grob in grobnico 59,80 evrov.

Med drugim so potrdili so tudi letne programe javne gasilske službe, kulture in športa ter določili cenik za občasne uporabe nepremičnim v lasti občine Žužemberk in vstopnina za voden ogled gradu, za individualne obiske brez vodenja ni vstopnine.

M. Ž.

