Tovornjak z napakami 'sejal' koruzo

24.2.2023 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PUNM)

V sredo nekaj pred 9. uro so policisti na cesti iz smeri Metlike proti Novem mestu opazili, da se iz tovornega vozila po cesti razsipa koruza v zrnju, kar je pomenilo nevarnost za druge udeležence v prometu. Voznika tovornega vozila s polpriklopnikom so ustavili in že ob vizualnem pregledu vozila posumili na tehnične nepravilnosti ter odredili izredni tehnični pregled. Ta je potrdil njihove sume, saj je bilo na tovornem vozilu ugotovljenih 20 različnih tehničnih nepravilnosti, na polpriklopnem pa 14. Vozilo so izločili iz prometa in odvzeli registrske tablice. Vozniku so zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 4.000 evrov.

Ujeli tatu

Včeraj okoli 14.30 je v prodajalni na Ljubljanski cesti v Novem mestu moški ukradel kovček z orodjem in peš pobegnil. Na podlagi opisa 28-letnega osumljenca so ga policisti izsledili in prijeli. Pri sebi sicer ni imel ukradenih predmetov, so pa pri pregledu širše okolice našli ukraden kovček, ki ga je skril. Našli in zasegli so tudi predmete, za katere so kasneje prav tako ugotovili, da jih je ukradel v eni izmed prodajaln v Novem mestu. Osebju oškodovanih prodajaln so predmete vrnili, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj tatvin.

Snega ni več, bakrenih snegobranov pa tudi ne

S strehe objekta v Šentrupertu je v noči na četrtek nekdo potrgal bakrene snegobrane in s tatvino povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Prijeli tihotapca migrantov

Okoli 15.30 so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila. 21-letni državljan Hrvaške je v vozilu prevažal dva državljana Turčije, ki sta na nedovoljen način prestopila državno mejo. Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost in ga pridržali, zasegli so mu tudi avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo kriminalisti danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Jesenice, Zaloke) izsledili in prijeli 22 državljanov Nepala, 14 državljanov Maroka, 13 državljanov Kube, osem državljanov Afganistana, sedem državljanov Irana, šest državljanov Jordanije, šest državljanov Pakistana, po pet državljanov Alžirije, Indije in Iraka, tri državljane Rusije, tri državljane Kameruna, dva državljana Turčije, državljana Sirije, državljana Tunizije in državljana Severne Makedonije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 161 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin in posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, kurjenja v naravnem okolju ter nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.