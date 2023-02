Novomeška bolnišnica lani z 2,9 milijona evrov presežka

24.2.2023 | 13:30

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je po letnem poročilu, ki ga je potrdil svet zavoda, lani poslovala z 2,9 milijona evrov presežka prihodka nad odhodki. Njeni prihodki so z 90 milijoni evrov za skoraj tri odstotke presegli predlanske, odhodki v znesku 87,4 milijona evrov pa so od predlanskih manjši za skoraj pet odstotkov, je sporočilo vodstvo.

Rast prihodka so dosegli predvsem na račun povečanega obsega dela po interventni zakonodaji. Največjo rast stroškov pa je povzročila podražitev energentov, preostalih materialov in storitev ter stroškov dela. Podražilo se je tudi investicijsko vzdrževanje, je v sporočilu po četrtkovi seji sveta zavoda navedlo bolnišnično vodstvo.

Naložbe

Razvojno investicijsko vlaganje letos nadaljujejo. Načrtujejo za 33 milijonov evrov naložb. Glavne naložbe bodo gradnja regijske negovalne bolnišnice, energetska sanacija glavne bolnišnične stavbe oz. ginekologije, pljučno-infekcijske stavbe in gradiča Mostek, prenova bolnišnične kuhinje z restavracijo in med drugim še nova operacijska dvorana, ureditev aseptične lekarne ter prenova travmatološkega in abdominalnega oddelka.

Kadri

Usmerili se bodo tudi v zagotavljanje ustreznih kadrov, saj za delo v urgentnem centru še vedno nimajo urgentnih zdravnikov, kar posledično povečuje obremenitve zdravnikov internistov, ki se vključujejo v delo internistične urgence. Pomanjkanje čutijo tudi na področju srednjih medicinskih sester, v kuhinji, pralnici in pri službi za čiščenje, so dodali.

V novomeški bolnišnici so se sicer lani nenehno soočali z izzivi in nepredvidljivimi hitrimi spremembami, ki so terjale hitre odločitve, prilagoditve ter učinkovito in hitro komunikacijo med zaposlenimi.

Covid, plače in čakalne vrste

Na lansko poslovanje bolnišnice so najbolj vplivali epidemija covida-19, aneksi h kolektivnim pogodbam oz. dvig plač in obveznosti do zaposlenih, ki ne pokrivajo celotnega dviga stroškov dela, inflacija, rast cen materiala in storitev, ki so posledica rasti cen energentov in interventni zakoni za skrajševanje čakalnih vrst, so pojasnili.

Z epidemijo covida-19 so se okrepljeno spopadali predvsem prve štiri mesece, v nadaljevanju pa z odpravljanjem njenih posledic v smislu odpravljanja zaostankov opravljenih zdravstvenih storitev in skrajševanja čakalnih dob.

Za krajšanje čakalnih vrst so sprejeli akcijski načrt in ukrepe, usmerjene predvsem v izvajanje dodatnih programov na eni strani in ažurno in sprotno spremljanje čakalnih seznamov na drugi. Vse to je pripomoglo, da je bolnišnica praktično v celoti uresničila svoj delovni program, so poudarili.

Svet zavoda je na seji obravnaval tudi nesorazmerje med plačami zdravnikov in plačami vodstva zavodov ter sklenil, da bodo pristojne pozvali k čimprejšnji odpravi nastalega plačnega nesorazmerja, so še zapisali v novomeški bolnišnici.

M. K.