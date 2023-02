V nedeljo se bomo zbudili v zasneženo jutro

24.2.2023 | 17:00

Vremenski preobrat - nedelja naj bi bila spet takšna. (Foto: arhiv; PKD)

Zima še ni rekla zadnje besede, čeprav se njen čas izteka tako koledarsko kot meteorološko.

Koledarska zima traja od 21. decembra (zimski Sončev obrat) do 21. marca (pomladansko enakonočje). Meteorološka zima zajema december, januar in februar, do sredine marca, na južni polobli pa junij, julij in avgust. Tako ni nič čudnega, če so meteorologi znova napovedali sneg, čeprav je pust že preganjal zimo.

Portal Neurje.si je razkril, kaj točno nas čaka ta konec tedna. Po daljšem obdobju precej pomladnega vremena namreč prihaja poslabšanje.

“Zima še ni rekla zadnje. Ponekod po nižinah bodo namreč spet "plesale” snežinke. Prehod sobotne fronte bo sicer hiter, nekaj več padavin lahko pričakujemo v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj, ko bo marsikje v notranjosti države tudi snežilo,” so povzeli dogajanje prihajajočega vikenda. Po njihovih besedah bo največ padavin na jugu in jugovzhodu države. Kar se vetra tiče, bo ta iz jugozahodne smeri obrnil v severovzhodno.

“Zaloga hladnega, polarnega zraka bo naše kraje dosegla v noči na nedeljo, tako da bodo v nedeljo zjutraj marsikje po državi temperature malenkost pod ničlo, kar pomeni, da se bo sneg oprijemal. Kot je zarisano na karti lahko v širši notranjosti države pade od 5 do 10 cm snega, v višje ležečih krajih južneje in na jugovzhodu (na Kočevskem) pa tudi od 20 do 40 cm novega snega,” so povedali.

Kaj pa drugod?

Na Primorskem in v Prekmurju bodo temperature pozitivne, padavine bodo v obliki dežja. Na skrajnem severu Goričkega lahko dež obrne v sneg (mejna situacija), napovedujejo. "Od ponedeljka naprej bomo zjutraj spet pod ničlo, čez dan se bo ogrelo do 5-7 stopinj Celzija. Novo poslabšanje modeli trenutno nakazujejo okoli 4. marca, vendar je predaleč za kakšne zaključke," so še povedali.

M. K.