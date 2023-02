Pogrešanega mladoletnika našli

24.2.2023 | 18:00

Sergej Štampalija

Brestanica - Svojci pogrešajo 15-letnega Sergeja Štampalijo iz Brestanice. Nazadnje so ga videli torek, ko je v zgodnjih jutranjih urah odšel od doma neznano kam. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in ima daljše rjave lase. Oblečen je bil v črno bundo, običajno pa nosi kapo.

Krški policisti so takoj začeli izvajati aktivnosti, da bi ga našli, a jim to še ni uspelo. Zato policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.

Dodano 26.2. ob 9.00:

Na PU Novo mesto so preklicali iskanje pogrešanega Sergeja Štampalije. Policisti so ga izsledili na območju Ljubljane in ga predali staršem.

M. K.