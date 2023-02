FOTO: Tovornjak na bok; onesnažen potok; trčil v hišo; gasilci v Adrii Mobil

24.2.2023 | 18:30

Prevrnjen tovornjak pri Velikem Mraševem (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Danes ob 9.24 je v bližini naselja Veliko Mraševo, občina Krško, tovorno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator in opravili preventivni pregled vozila in okolice zaradi morebitnih izteklih motornih tekočin. Do večjega razlitja in onesnaženja zemljine ni prišlo.

Z avtom v hišo

Ob 6.44 je v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj, odklopili akumulator, očistili razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli dve osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požar v Adrii Mobil v Biču

Ob 12.13 je bil na Biču, občina Trebnje, v proizvodnih prostorih Adrie Mobil, organizacijska enota Bič, opažen dim. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Zagorica, Sela pri Šumberku in Log so pogasili požar v odsesovalnem sistemu, okolico pregledali s termo kamero, preverili vsebnost nevarnih plinov in prezračili proizvodne prostore.

Oljni madež v potoku

Madež v potoku ...

.. so prekrili s pivniki. (Foto: PGE Krško)

Ob 10.59 so posredovali gasilci PGE Krško v potoku Črnca v Bračni vasi, občina Brežice, kjer so zajezili oljni madež v velikosti dva krat dva metra, postavili pivnike in sanirali z oljnim razmaščevalcem. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.

