Obnovljena cesta med Starim trgom ob Kolpi in Predgradom in vodovod v Deskovi vasi

25.2.2023 | 14:30

Fotografije: Jani Pavlin

Deskova vas - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je skupaj s predsednico Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi Renato Butala in predsednikom uprave družbe CGP Martinom Gosenco v sklopu praznika občine Črnomelj včeraj uradno predal namenu obnovljeno vozišče državne ceste med Starim trgom ob Kolpi in Predgradom in zamenjavo vodovoda v Deskovi vasi. Vrednost obnove ceste, katere investitor je bila Direkcija RS za infrastrukturo, je bila okoli 1,3 milijona evrov, vrednost gradbenih del zamenjave vodovoda, za katero je poskrbela Občina Črnomelj skupaj s podjetjem Hydrovod iz Kočevja, pa okoli 60.000 evrov.



Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla obnovo omenjene ceste. Vrednost del po pogodbi za 1.380 metrov obnovljene ceste je bila 1.249.000 evrov. Izvajalec del je bila družba CGP.

Občina pa je, kot omenjeno, hkrati skupaj s kočevskim Hydrovodom poskrbela za zamenjavo 500 metrov doselj salonitnega vodovoda v državni cesti, dodatno pa so zamenjali še 100 metrov vodovoda v javni poti v naselju Deskova vas. Za gradbena dela je občina namenila 58.988 evrov.

Za scenarij in organizacijo včerajšnjega odprtja je poskrbel JSKD OI Črnomelj, za kulturni program pa učenci iz OŠ Stari trg ob Kolpi in njihov kulturno-umetniški krožek. Nove pridobitve je blagoslovil tudi starotrški župnik Jože Pavlakovič, so sporočili s črnomaljske občine.

M. K.

