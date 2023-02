Sprejeli letne programe ter potrdili višje cene komunale in vrtca

25.2.2023 | 12:00

Svetniška seja (Foto: M. Sitar)

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji zadnji redni seji med drugim potrdil letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, kulture in športa.

Sprejeti letni programi so podlaga za objavo razpisov za sofinanciranje programov in projektov ter redne dejavnosti društev in organizacij. Skupaj bo občina na javnih razpisih sicer razdelila 82.000 evrov, od tega za programe socialnega in zdravstvenega varstva ter kulture po 10 tisoč evrov, za programe športa 36.500 evrov, poleg tega pa za programe turizma sedem, kmetijstva 13.500 in za posebne programe pet tisoč evrov, sporočajo z občine.

»Zelo pomembno je, da so letni programi sprejeti čim prej, saj so društva aktivna celo leto in jim tako omogočimo, da dobijo del denarja za svoje dejavnosti čim prej. Letošnji znesek je primerljiv z lanskim, v prihodnje pa upamo, da bomo lahko društvom namenili še kak evro več, saj si želimo, da bi imeli občani čim več možnosti za raznoliko aktivno preživljanje prostega časa,« pravi v. d. direktorice občinske uprave Mateja Vrabec, ki je sicer trenutno še zadolžena tudi za družbene dejavnosti.



Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim potrdil elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine. Povprečen uporabnik, ki porabi 10 kubičnih metrov vode, je priključen na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s čistilno napravo, bo imel za 3,88 evra (plus DDV) višji znesek na položnici. Tisti uporabnik, ki porabi 10 kubičnih metrov vode, je priključen na vodovod in ima greznico oziroma malo komunalno čistilno napravo pa bo imel za 3,16 evra (plus DDV) višji znesek na položnici.

Občinski svet je potrdil tudi nove, višje cene vrtca – in sicer za 1. starostno obdobje 596,28 evra (11,60-odstotno povišanje), za drugo starostno obdobje 431,84 evra (14,03-odstotno povišanje) in za kombinirani oddelek 495,74 evra (15,94-odstotno povišanje).

M. K.

