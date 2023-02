Zakaj sta pomembna hlapec in latuca

25.2.2023 | 10:20

Ravnateljica Jasmina Hidek je poudarila družbeni pomen narečij in pomen Rastoče knjige kot simbola kulturne rasti skupnosti.

Milena Jaklič (levo) in Darja Šinkovec (v sredini) sta pripravili dopolnjen slovar lokalnega govora, svoje delo sta predstavili v pogovoru z Marijano Kolenko.

Učenci so v narečju uprizorili igro o trgatvi. (Foto: M. L.)

Velike Brusnice - Narečje je jezikovno bogastvo. S temi besedami je nedavno prireditev ob 12. obletnici Rastoče knjige Osnovne šole Brusnice pospremila ravnateljica Jasmina Hidek. Prireditev je potekala pod geslom Čuvajmo kot zlato rudo milo nam domačo grudo.

Kot je povedala, so narečjem posvetili tudi eno od knjig, ki jih je izdala šola. Gre za Narečni slovar brusniške doline, katerega avtorici sta učiteljici te šole Milena Jaklič in Darja Šinkovec. Slovar je prvič izšel leta 2018, potem sta ga avtorici dopolnili in tak je slovar izšel v sedanjem ponatisu.

O slovaropisju in narečju s krajevnimi jezikovnimi posebnostmi v brusniškem šolskem okolišu se je z Mileno Jaklič in Darjo Šinkovec pogovarjala Marijana Kolenko, predsednica Društva rastoča knjiga in ravnateljica celjske Osnovne šole Lava.

Med pogovorom so iz slovarja izbrali nekatere besede in njihov pomen ugotavljali in pojasnili s pomočjo iz »dvorane«.

V zabavni predstavitvi so pokazali tudi nekatere predmete, med njimi hlapca in latuco.

Narečni slover je bil navdih tudi predstavniku Mestne občine Novo mesto. Podžupan Urban Kramar je zbranim rekel: »Ne abcagat, ampak dejmo se puahtat, da bomo imeli še več takih dogodkov.«

Kot posameznik lahko človek prispeva veliko, ampak moč je samo v skupnosti, je rekla Kolenkova, ki ocenjuje, da projekt Rastoča knjiga v dobrem pomenu povezuje in oblikuje skupnost. Pomembno je znanje, ampak pomembne so tudi vrednote. »Razvajajte otroke z ljubeznijo in s kulturo in verjamem, da bo to imelo bogato žetev,« je rekla Marijana Kolenko.

Prireditev v čast Rastoči knjigi so učenci popestrili z odrsko predstavo Prid' trgat, ki jo je napisala nekdanja učenka Jasna Pavlin. Zaplesali so tudi šolski folkloristi; folklorno skupino na Osnovni šoli Brusnice je 30 let vodila Milena Jaklič. Spored sta povezovala učenca Tinkara Medle in Lin Luzar.

M. L.

