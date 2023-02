V gozdu gorela podrast; avtomobilski ključi v kanalizaciji

25.2.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.41 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Črnomelj so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ključ v jašek

Ob 23.23 je v Ulici 1. maja v Metliki občanu padel ključ od vozila v kanalizacijski jašek. Gasilci PGD Metlika so s tehničnim posegom potegnili ključ iz jaška.

Pust bo zaprl cesto

Turistično društvo Dobova obvešča, da bo danes od 15. do 17. ure popolna zapora lokale ceste Loče – Dobova, od gasilskega doma v Ločah do skladišča Posavja, zaradi Pustne povorke. V času zapore se bo promet odvijal s pomočjo prometnih znakov in redarjev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Žlapovec predvidoma med 9. in 14. uro.

