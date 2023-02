FOTO: Z avtom na streho, eden poškodovan; prevračali so se tudi v Straži

25.2.2023 | 18:40

Jutranja nesreča pri Jelovcu (Fotografiji: PGD Sevnica)

Danes zjutraj ob 6.19 je v naselju Jelovec, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga izvlekli na cesto, preprečili iztekanje motornih tekočin in v potok postavili bariere za preprečevanje onesnaženja. Reševalci NMP Sevnica so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Po cesti se je prevračal tudi v Straži

Ob 11.50 se je na Novomeški cesti v Straži osebno vozilo prevračalo in obstalo na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, usmerjali promet, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi dveh oseb in nalaganju vozila na vozilo avtovleke ter počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča na AC

Ob 16.03 se je na avtocesti pred izvozom Novo mesto-zahod, v smeri Obrežja, osebno vozilo zaletelo v zadnji del tovornega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator na osebnem vozilu, nevtralizirali razlite motorne tekočine in počistili cestišče ter nudili pomoč avtovleki in policiji. V nesreči se ni nihče poškodoval.

Gasilci odpirali vrata

Ob 10.05 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na poslovnem objektu.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo v nedeljo, 26. 2. 2023:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT;

- od 11.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 11.00 do 15.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz RP 20 KV STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.