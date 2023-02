Svež, spet malo drugačen pristop

26.2.2023 | 12:00

Branka Benje se zahvaljuje mentorju, akademskem slikarju Robertu Lozarju. (Foto: Pavel Perc)

Krško - Prva letošnja skupinska slikarska razstava 22 članov Društva likovnikov Krško – Mentor akademski slikar Robert Lozar

Do prihoda pomladi, do 21. marca, bo v Dvorani v parku v Krškem odprta prva letošnja skupinska slikarska razstava z naslovom ''Tihožitje, figura, krajina'' 22 članov Društva likovnikov Krško OKO, ki jo je pretekli četrtek odprla podžupanja Mestne občine Krško Ivanka Černelič Jurečič. Razstavljajo: Hermina Agrež, Darinka Asić, Nada Bizjak, Branka Benje, Slobodanka Čekrlić, Iva Gošek, Mitja Grum, Ivana Iskra, Primož Lapuh, Petra Kampl Petrin, Milena Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, Stanislav Udvanc, Darja Veljković, Milena Volk, Jelka Zidarič, Suzana Zupančič in Antonija Žener.

Vsak se predstavlja z eno sliko. Gre za člane slikarske sekcije, ki so v lanskem marcu obiskovali tečaj slikanja pri akademskem slikarju Robertu Lozarju, ki živi in ustvarja na Butoraju v Beli krajini. Tema tečaja je bila, kot pove že sam naslov razstave, tihožitje, figura, krajina, tehnika pa akril in olje na platnu. »Svež, spet malo drugačen pristop k ustvarjanju je vzpodbudil pri udeležencih tečaja spet drugačen pogled in s pomočjo mentorja so nastala zelo zanimiva dela. Likovno smo upodobili tudi živo bitje, slikali smo namreč po modelu, ta pa je bila naša članica Iva Gošek,« je povedala Branka Benje, predsednica Društva likovnikov Oko.

Mentorja Lozarja, ki je leta 1993 diplomiral pri prof. Metki Krašovec na Akademiji za likovno umetnost (ALU)v Ljubljani, leta 1992 pa je prejel študentsko Prešernovo nagrado ALU v Ljubljani, je predsednica predstavila tudi s pomočjo članka novinarja Igorja Vidmarja, objavljenega v Dolenjskem listu: »Sodim med tiste ustvarjalce, ki slikarstva ne dojemajo kot polje, ki mora biti vedno natančno zamejeno, do skrajnosti notranje konsistentno in razvojno logično. Zdi se mi, da v vsakem v nas tiči želja po preseganju mej, ki nam jih postavijo drugi ali pa si jih zgradimo sami. Prizadevam si, da bi impulze, ki so drugačni, nepričakovani, na videz ali dejansko nelogični, vključil v svoje slike ali pa celo stopil na kakšno drugo pot,« je tedaj Lozar o sebi povedal kolegu.

Branka Benje je še povedala, da so upoštevali pripombe in nasvete svojega mentorja in izrazila upanje, da ga niso razočarali. Mentor se je odzval spodbudno, saj je dejal, da je naravnost užival in da je opazil, da so se tudi tečajniki po prvotnem rahlem strahu pri spoznavanju s posameznimi slikarskimi tehnikami in temami sprostili in se je to razpoloženje odrazilo tudi na platnu.

Otvoritveni večer je prijetno popestrila glasba nadobudne harfistke Neli Milek. Njena mentorica je Veronika Podjaveršek iz Glasbene šole Krško.

P. P.

