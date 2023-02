Odbojkarji Krke za novo zmago potrebovali le uro igre

26.2.2023 | 09:20

Foto: SIP Šempeter

Šempeter - Odbojkarji Krke so v tekmi 20. kroga 1.B lige gostovali v Šempetru, kjer so v zgolj uri igre vknjižili novo prepričljivo zmago s 3:0 (17, 12, 12). V dresu Krke sta se najbolj izkazala Lavrič (13 točk, 5 blokov) in Kosmina (12 točk), pri gostiteljih pa Špes Podbregar in Novak, vsak s po petimi točkami. Krkaši so dobro pritiskali z začetnim udarcem (skupno 9 asov, Hafner in Lindič vsak po 3). Prihodnjo soboto v Novo mesto prihaja Šoštanj Topolšica.

KEKOOprema Žužemberk je sinoči doma premagala ATHOS Kostanjevico s 3:0.

1.B DOL, 20. krog

SIP Šempeter – Krka

0 – 3 (-17, -12, -12)

ŠD OŠ Šempeter, 25. 2. 2023. Sodnika: Pevc, Klinar. Obiskovalcev: 50.

SIP Šempeter: Planinšek, Cestnik 1, Markovič 3, Majer (L), Špes Podbregar 5, Bukovnik 1, Novak 5, Hribernik, Hirci 3, Sternad, Mrak 1. Trener: Božič Simon.

Krka: Hafner 3, Erpič, Kosmina 12, Borin (L), Kožar, Pulko 9, Lavrič 13, Hvala, Lindič 6, Pušnik 8, Hardt 7, Vidmar 1, Jakše (L). Trener: Rojc Jernej.

Tekmo so bolje začeli Šempetrani, ki so po bloku Novaka in zaključenem napadu Hircija povedali 4:1. Gostje so že v naslednji menjavi dosegli pet točk zapored ter povedli po as servisu Lindiča v bloku Lavriča 4:6 za prvi odmor domačega trenerja. Po še enem bloku Lavriča in zaključenem napadu Pulka je bilo na semaforju 4:8. Krkaši so nadaljevali dobro v napadu in po zaključenem tempu Lavriča je bil rezultat 7:12. Po bloku Špesa Pobregarja in napaki pri podaji gostov se Šempetrani približajo 12:16. Domači trener je po zaključenem napadu Pulkota 13:19 vzel drugi odmor. Šempetrani se niso uspeli več približati in po zaključenem napadu Kosmine je prvi niz pripadel gostom s 17:25.

Drugi niz so bolje začeli Novomeščani, ki so po zaključenem napadu Kosmine in Pušnika vodili 2:5. Po zaključenem napadu v bloku Špesa Podbregarja so se Šempetrani približali na točko zaostanka. Gostje so vodili za štiri točke po zaključenem napadu Pulka in Kosmine s 7:11, nadaljevali uspešno v napadu ter niso pustili Šempetranom, da se približajo. Drugi niz je krkašem pripadel z 12:25.

Tretji niz so tako kot drugega bolje začeli krkaši, ki so po dveh as servisih Hafnerja in hudem napadu Bukovnika dosegli rezultat 0:4. Po bloku Kosmine in napaki Špesa Podbregarja je bil rezultat 1:8. Domači trener je po zaključenem napadu Hardta ob 3:11 vzel prvi odmor in drugega po zaključenem napadu Kosmine ob 5:14. Šempetrani se niso uspeli več približati in gostje so se lahko veselili dvajsetih zmag v prvenstvu.

Odbojkarji Krke bodo prihodnjo soboto, 4. marca, v domači dvorani Marof ob 17. uri gostili Šoštanj Topolšico.

S. V.