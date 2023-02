V garaži nakupovalnega centra dim izpod pokrova; spet sneg na cestah in zapore

26.2.2023 | 08:25

Na cesti Novo mesto - Vahta - Metlika velja prepoved za tovorna vozila nad tri in pol ton. (Foto: promet.si)

Sinoči ob 19.25 se je na Otoški cesti v Novem mestu v garaži nakupovalnega centra kadilo izpod motornega pokrova osebnega vozila. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto so požar pogasili občani. Gasilci so odklopili akumulator, pregledali vozilo s termovizijsko kamero in vozilo umaknili iz garaže.

Dimniški požar

Ob 21.16 so se v naselju Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentvid pri Stični so počakali do izgoretja saj, očistili dimniško tuljavo in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Spet sneg na cestah in zapore

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod še vedno naletava sneg. Vozniki so naprošeni naj vozijo previdno, upoštevajo varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost vožnje vremenskim razmeram.

Danes do 22. ure velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol ton.

Na cesti Col-Črni Vrh velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na cesti Novo mesto-Vahta-Metlika velja prepoved za tovorna vozila nad tri in pol ton, na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna le za osebna vozila z verigami.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami zaradi burje druge stopnje.

Na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava in Selo-Vogrsko-Ajševica je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Cesta Mokronog-Boštanj je pri Tržišču zaprta zaradi podrtega droga javne razsvetljave.

Glavna cesta Velenje-Slovenj Gradec je ponovno odprta Z deli so predčasno zaključili.

Vipavska hitra cesta bo med Ajdovščino in Selom proti Italiji zaprta do ponedeljka, 27. februarja do 5. ure. Zaprta bosta tudi uvoz Ajdovščina in izvoz Selo proti Italiji. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.

Cesta Litija- agorje bo zaradi izgradnje galerije zaprta pri Šklendrovcu vsako soboto med 7.30 in 13.30 do septembra 2023.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT;

- od 11.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 11.00 do 15.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz RP 20 KV STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

