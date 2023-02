Novomeški obračun s 4:0 pripadel ŠD SU

26.2.2023 | 08:50

Fotografije: FB ŠD SU

Po štirih tednih prekinitve se je s tekmami 13. kroga nadaljevalo državno prvenstvo v 1. SNTL. V Lučah je v derbiju prve moške lige Savinja I premagala Inter Diskont, v drugem derbiju pa je Kema-Murexin v gosteh premagala Maribor s 4:2. Zadovoljni so bili tudi v taboru Kajuh-Slovana, saj so bili doma s 4:1 bili od Tempa, novomeški obračun pa je s 4:0 pripadel ŠD SU.

Novomeški derbi je po pričakovanju pripadel aktualnemu državnemu prvaku, ŠD SU-ju, ki krkašem ni prepustil niti enega dvoboja. Krka mu je bila najbližje v tekmi dvojic, v kateri sta brata Jure in Uroš Slatinšek, ki sta bila pred tem uspešna že v posamičnih obračunih, s 3:2 premagala Denisa Pintarja in Aljaža Šmaljclja. V domači ekipi je zmagal tudi Jožko Omerzel.

Ostale tekme

Zmagovalca v Lučah je odločil šele sedmi dvoboj, v katerem je Patrik Rosc s 3:1 premagal Andreja Bača. Pred tem sta bila za Savinjčane, ki so pred 14 dnevi slavili na ekipnem kadetskem državnem prvenstvu, prejšnji teden pa še na mladinskem, uspešna še Brin Vovk Petrovski in Jaka Golavšek, ki sta zmagala tudi v igri dvojic. Za goste iz Raven je do obeh posamičnih zmag prišel Mitja Horvat, do ene pa Darko Jamšek. Savinja I je s to zmago še ostala v boju za prva štiri mesta, ki še vodijo v končnico državnega prvenstva.

Vendar spodrsljaja Ravenčanov, ki so do zdaj izgubili le dvakrat, niso izkoristili Mariborčani, ki so že prejšnjo soboto doma ostali praznih rok proti Pucončanom. Za lanskoletne finaliste končnice državnega prvenstva je dve zmagi prispeval Tomaž Pelcar, po eno pa Damjan Zelko in dvojica Pelcar/Zelko, v mariborski ekipi, ki je zdaj pri treh porazih, kolikor jih ima tudi Kema Murexin pa sta bila po enkrat uspešna, Tomaž Roudi in Gregor Komac.

V boju za obstanek je Kajuh-Slovan doma premagal velenjski Tempo in je zdaj pri treh zmagah, s čimer je ulovil Krko I. Do dveh posamičnih zmag je prišel Andraž Novak, ki je bil z Mihaelom Kocjančičem uspešen tudi v dvojicah, Kocjančič pa je dobil tudi dvoboj s Tadejem Voduškom. Za Velenjčane je do edine zmage prišel Patrik Videc.

Tekma med Vesno I in Mengšem I bo na sporedu 4. marca.

