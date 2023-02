Krka v Krškem z najvišjo zmago kroga

Na sobotnih tekmah 16. kroga Lige NLB je Trimo Trebnje v Škofji Loki zanesljivo opravil svojo nalogo in začasno skočil na vrh prvenstvene lestvice. Dobova se je dobro upirala na gostovanju v Ivančni Gorici, a je na koncu ostala praznih rok, Ribničani pa so suvereno ugnali goste iz Kodeljevega. Krka je v Krškem zabeležila najvišjo zmago kroga.

LIGA NLB, 16. KROG

RD URBANSCAPE LOKA : RK TRIMO TREBNJE 27:33

Nikolić 7, Batagelj 5; Grbić, Jurečič (2) in Horvat po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Mirnes Grčo (RK Trimo Trebnje)

Trebanjci so v Škofji Loki prišli do svoje 14. zmage in se vsaj začasno na vrhu lestvice točkovno izenačili z vodilnim Celjem, imajo pa tudi točko več od Gorenja, toda oba omenjena imata tekmo v dobrem. Prav Celjani in Velenjčani bodo med sabo obračunali v tem krogu v nedeljo ob 20. uri.

Izbranci Uroša Zormana so odpor devetouvrščene Urbanscapa Loke zlomili praktično že v prvem polčasu, ki so ga dobili za sedem golov.

Po izenačenem začetku so Trebanjci z delnim izidom 5:1 v 15. minuti ušli na 10:6, pozneje pa so še povečali naskok, tako da so na glavni odmor šli že s sedmimi goli prednosti pred Škofjeločani.

V uvodu drugega dela so povedli tudi že za osem zadetkov, to pa je bila dovolj visoka prednost, da so gosti tekmo bolj ali manj mirno pripeljali do zanje srečnega konca.

Pri domačih je sedem golov dosegel Matija Nikolić, pri gostih pa so Lan Grbić, Jan Jurečič in Gašper Horvat zadeli po petkrat, Mirnes Grčo pa se je izkazal s 15 obrambami.

Škofjeločani bodo v 17. krogu gostili Krško, Trebanjci pa SVIŠiz Ivančne Gorice.

IZJAVI PO TEKMI

Mark Batagelj, rokometaš Urbanscapa Loke: "Danes smo začeli odlično. V obrambi smo se dobro gibali in bili agresivni. Nismo pustili nasprotniku, da bi dosegali lahke zadetke. Del tekme smo bili s Trimom Trebnjim tudi gol za gol, vendar so potem sledile nepotrebne napake, ki jih je nasprotnik hitro kaznoval in si priboril lepo prednost ob polčasu. V drugem polčasu smo se zmenili, da bomo igrali še bolje kot v prvem. Na koncu smo celo drugi polčas dobili. Čestital bi fantom za pristop. Točk sicer nismo dobili, je pa to ena lepa popotnica za naslednji vikend, ko v Loko prihaja RK Krško. Že sedaj vse navijače, da se nam pridružijo v soboto ob 18.00 v dvorani Poden."

Mirnes Grčo, rokometaš Trima Trebnjega: "Vsi vemo, da je Urbanscape Loka neugoden nasprotnik. Na to tekmo smo se dobro pripravili in cel teden trenirali dobro. Mislim, da smo v prvem polčasu odigrali solidno, le z nekaj napakami. V drugem polčasu smo nato malo padli. Popustila je predvsem koncentracija v napadu in samih strelih. Na koncu smo seveda lahko zadovoljni z osvojenima točkama v Škofji Loki."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RK DOBOVA 27:24

Marojević 10 (3), Košir 5; Nešić 6 (1), Šukić 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Marko Marojević (RK SVIŠ Ivančna Gorica)

Rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice so se po več kot treh mesecih razveselili tretje zmage v ligi NLB. V obračunu z dna razpredelnice so premagali Dobovo s 27:24.

Za domače je bila to prva zmaga po sedmih tekmah (0-1-6) oziroma po 8. krogu 12. novembra lani, ko so v gosteh premagali Maribor Branik, Dobova pa je doživela četrti zaporedni poraz in je brez zmage že od začetka decembra.

SVIŠ Ivančna Gorica je po tretji zmagi napredovala na 10. mesto (3-5-8), Dobova pa je še naprej predzadnja (3-1-12) s točko prednosti pred Krškim.

Kot je bilo pričakovati, je bila tekma izenačena in borbena. Domači so v prvem polčasu že vodili z 8:5 in 10:8, vendar odšli na odmor z zaostankom zadetka, v nadaljevanju pa se je rezultat prelomil sredi polčasa.

SVIŠ je zaostanek 15:16 obrnil v vodstvo 21:18, ki ga do konca ni več izpustil iz rok.

Pri domačih je z desetimi zadetki izstopal Marko Marojević - pet jih je dodal Domen Košir, pri gostih pa sta bila najbolj natančna Ignjat Nešić s šestimi zadetki in Željko Šukić, ki je dosegel štiri.

Rokometaši iz Ivančne Gorice bodo v 3. marca gostovali pri Trimu Trebnjem, Dobovo pa dan kasneje doma čaka Riko Ribnica.

IZJAVI PO TEKMI

Marko Marojević, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Pokazali smo pravi obraz, dobro smo se pripravili na nasprotnika ter igrali dobro obrambo. Vedeli smo, kje je nevarnost ter imeli dobro realizacijo. V napadu nam je bolje steklo v drugem polčasu. Za nas so to zelo pomembne točke, gremo naprej!"

Ignjat Nešić, rokometaš Dobove: "Čestitam ekipi SVIŠ Ivančne Gorice za lepo igro in zmago. Sama tekma je bila zelo dobra, vendar smo ostali brez dveh pomembnih točk."



RD RIKO RIBNICA : RD LL GROSIST SLOVAN 35:26

Ljevar 9, Bogdanović in Cimerman po 4; Soršak 7 (6), Ranisavljević 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Gaj Gorenc (RD Riko Ribnica)

Ribničani, četrti na lestvici državnega prvenstva, so gostili do tega kroga desetouvrščeno zasedbo iz Ljubljane. Ta je v prvem polčasu še držala korak z domačini, v drugem pa so ti kmalu naredili dovolj visoko razliko za miren konec tekme in deseto zmago v sezoni.

V prvem polčasu so imeli rahlo pobudo gosti, sicer pa je bila tekma ob polčasu praktično izenačena. So pa Dolenjci bolje začeli drugi del, v katerem so v 41. minuti prišli do štirih golov prednosti, ko je za 23:19 zadel Gaj Gorenc.

Ribničani so nato držali podobno prednost, je pa Ilija Bogdanović v 47. minuti še nekoliko oplemenitil prednost domačinov (27:21) in nakazal, da bo zmaga ostala doma. Največja prednost je znašala devet golov.

Leon Ljevar je bil z devetimi goli najboljši pri zmagovalcih, Jaka Soršak pa s sedmimi pri poražencih, šest jih je dosegel s sedmih metrov. Velja omeniti tudi 16 obramb domačega vratarja Sandra Meštrića.

Ribnica bo v 17. krogu gostovala pri Dobovi.

IZJAVI PO TEKMI

Gaj Gorenc, rokometaš Rika Ribnice: "Po zadržanem prvem polčasu smo se v drugem sprostili, v obrambi zaigrali bolje, posledično je bilo lažje tudi vratarju ubraniti več žog. Na koncu smo z ekipno igro prišli do zanesljive in visoke zmage. Ob tem hvala občinstvu za izjemno vzdušje."

Stefan Ranisavljević, rokometaš LL Grosista Slovana: "Vedno je lepo igrati v Ribnici, pred polno dvorano in dobrimi navijači. V takem vzdušju so tekme najlepše. Nimamo kaj, napravili smo veliko napak, imamo ogromno bolnih in poškodovanih igralcev, kar se je poznalo v igri. Medtem ko je Riko Ribnica imela dobro rotacijo, kar nam je na koncu odneslo dve točki. Ribnici želim vso srečo v nadaljevanju sezone."

RK KRŠKO : MRK KRKA 26:37

Sobotič 5, Šibanc (1), Glaser (1), Dosedla in Sintič po 3; Knvas 11 (4), Stanojević 9 (1).

STATISTIKA

Igralec tekme: Žan Grojzdek (MRK Krka)

Dolenjski obračun v 16. krogu lige NLB je zasluženo in pričakovano dobila Krka, ki je vpisala deseto zmago v prvenstvu in zadržala peto mesto na razpredelnici.

Krčani so doživeli dvanajsti poraz, tako da ob dveh zmagah in dveh neodločenih izidih ostajajo na zadnjem mestu.

Glede na razliko v kakovosti vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Novomeščani so si že v prvem polčasu priigrali dovolj visoko razliko za mirno nadaljevanje.

Pri Krškem se je med strelce vpisalo trinajst od šestnajstih igralcev - Tadej Sobotič je dosegel pet zadetkov, pri Krki pa je z enajstimi goli izstopal Uroš Knavs, devet pa jih je dodal Veljko Stanojević.

Krško bo v naslednjem krogu 4. marca gostovalo v Škofji Loki, Krko pa čaka nastop v Ormožu proti Jeruzalemu.

IZJAVI PO TEKMI

Jure Škafar, rokometaš Krškega: "Prvi polčas smo začeli slabo, nismo se držali vseh dogovorov. Poznala se je tudi odsotnost Marka Sintiča. Po odmoru pa se je poznala dobra obramba, vendar nismo izkoristili svojih priložnosti. Z dvignjeno glavo odhajamo naprej saj potrebujemo točke."

Žan Grojzdek, rokometaš Krke: "Tekmo smo dobro odprli. V obrambi in napadu smo pokazali, da smo boljši. V drugem polčasu smo malo padli ampak smo prednost obdržali do konca. Zahvaljujem pa se tudi vsem navijačem iz Novega mesta, ki so nas prišli podpret."

M. K.



