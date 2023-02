Najštevilčnejša ptica v Kozjanskem parku velika sinica

26.2.2023 | 13:30

Popisovalka med štetjem vodnih ptic. (Foto: arhiv; Ema Jevšnik)

Podsreda - Kozjanski park je januarja sodeloval v akciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Ptice okoli nas. Sodelavci parka so na terenu ugotovili, da je na Kozjanskem najštevilnejša ptica velika sinica, ki jo lahko vidimo povsod po Sloveniji. Skupno pa so v parku našteli 28 vrst ptic.

Ptice so v okviru akcije, ki poteka vsako leto, opazovali v osmih travniških sadovnjakih v zavarovanem območju v Kozjanskem parku, kjer imajo nameščene gnezdilnice in redno spremljajo stanje ptic. Travniški sadovnjaki so namreč v Kozjanskem parku zelo pomemben življenjski prostor za ptice, so pojasnili.

Na omenjenih lokacijah so pol ure opazovali ptice in si sproti zapisovali, katere vrste in koliko so jih videli. Ostale pogoste vrste, ki so jih opazili, so še domači vrabec, siva vrana, lišček, zelenec, krokar, plavček in brglez. Skupno so našteli 28 vrst ptic. Ostale, kot so ščinkavec, kos, menišček, taščica in dlesk, so bile v manjšem številu.

Namen akcije Ptice okoli nas je pridobiti podatke o vrstah in številu ptic, ki se najpogosteje pojavljajo v naseljih, in čez čas ugotoviti, ali njihovo število narašča ali upada. Pri tem pa tako odrasli kot otroci bolje spoznajo ptice, ki jih spremljajo v naravi, so še zapisali.

M. K.