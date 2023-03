FOTO: Vida Gros za čemažev kruh prejela vseh 80 točk!

27.2.2023 | 09:00

Zmagovalka Vida Gros (v sredini), na levi drugouvrščena Kristina Kopina ter na desni tretja Uršula Bevec.

Zmagovalni čemažev kruh

Škocjan - Po dveh korona letih je ta konec tedna v škocjanskem koncu spet zadišalo po domačem kruhu. Članice Društva podeželskih žena Škocjan so prekinile premor in pogumno organizirale 13. društveno ocenjevanje in razstavo kruha.

V oceno je prišlo 51 kruhov najrazličnejših vrst, od belih pšeničnih, do prazničnih in po oceni obeh tričlanskih ocenjevalnih komisij so bili kruhi nasploh dobri, lepi, rahli, pove podpredsednica komisije Elizabeta Verščaj. O tem govorijo tudi številke: podelili so 38 zlatih priznanj, 12 srebrnih in eno bronasto. Zahval sploh ni bilo.

Najboljši kruh, z vsemi 80 točkami, je tokrat spekla Vida Gros iz DPŽ Bučka. Zmagala je s čemaževim kruhom. Vida, ki je stalna sodelujoča na teh tekmovanjih, vedno dosega lepe rezultate, a zlatega priznanja z vsemi možnimi točkami na ocenjevanjih kruha ni prejela še nikoli in se ga tudi tokrat ni nadejala. »To mi res veliko pomeni, zadovoljna sem sama s sabo,« je veselo dejala na nedeljski zaključni prireditvi v Metelkovem domu, kjer je bila razstava kruha tudi na ogled.

Rada peče posebne vrste kruhov

Nasmejana Vida Gros - čestitke!

Prejemnice zlatih priznanj za kruh

Za čemažev kruh Vida, ki je predsednica DPŽ Bučka, nima kakega posebnega recepta. Čemaž je nabrala že letos, čeprav je bil še majhen. Na 70 dag moke je dala okrog 15 dag svežega, suhega in nasekljanega čemaža, ki ga je že prej zmešala z moko. Sol je tokrat zvagala - dala je točno dva odstotka soli, kot je priporočeno. Sicer Vida vse dela bolj na pamet, po občutku, saj je že izkušena gospodinja. Kot pravi, je čemažev kruh dober za jesti tudi sam. Pri njih ga imajo radi, pekla ga je že večkrat, rada pa poskusi še kakega drugega, pogosto čebulnega. Zaupa, da na kilogram moke - najraje uporablja moko iz domačih mlinov - nameni okrog 6 dcl tekočine, kvasec, itd.

2. mesto je dosegla Kristina Kopina iz DPŽ Bela Cerkev s čebulnim kruhom (79,3 točke), 3. mesto pa Uršula Bevec iz DPŽ Bučka s skutinim kruhom (79 točk). Vse ostale rezultate si poglejte v fotogaleriji.

Verščajeva je dobronamerno podala tudi nekaj pripomb komisije – predsedoval ji je Blaž Košak - kje se da še kaj izboljšati in speči še boljši kruh.

Tradicija se nadaljuje

Simona Globevnik

Polna dvorana Metelkovega doma v Škocjanu

Da se razstava in tekmovanje nadaljuje, je zadovoljna predsednica DPŽ Škocjan Simona Globevnik. »Bil je kar dolg premor, zato smo še bolj vesele, da smo obudile to tradicijo, da znova lahko damo v oceno naš domači kruh in pokažemo, kakšnega znamo speči,« pove Globevnikova, zadovoljna, da so ocenjevalci kruh pohvalili. Precej sodelujočih je bilo domačink, nekaj tudi iz okoliških društev. Med moškimi pa se je tokrat opogumil le škocjanski vinogradnik Marko Kirar, ki je spekel čebulni kruh.

Sodelujoče v peki kruha sta na prireditvi pohvalila škocjanski župan Jože Kapler in predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Obiskovalci, ki so ob koncu lahko kruh okušal in se zraven še okrepčali z vinsko kapljico škocjanskih vinogradnikov, so se razvedrili tudi ob nastopu otrok iz škocjanskega vrtca, recitaciji Eme Medved ter glasbeni točki harmonikarja Janeza Lekšeta in sina Jurija, ki je prisrčno zapel.

Ocenjevanje kruha v Škocjanu je za mnoge gospodinje nekakšna predpriprava na državno tekmovanje v peki kruha, ki bo 15. aprila v Beli Cerkvi.

Besedilo in foto: L. Markelj

