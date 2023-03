Nakup bivše Lestre spet aktualen

27.2.2023 | 19:00

Straška dolina (Foto: arhiv DL)

Straža - Ko so straški svetniki na svoji zadnji seji potrdili letošnji proračun, je bila največja sprememba od prve obravnave tega finančnega dokumenta nova postavka v višini 100.000 evrov, ki bi jih porabili za nakup nekdanjih prostorov Lestre v Vavti vasi, ki jih občina sicer najema za potrebe režijske obrata. Predlog za to je na januarski seji ob prvi obravnavi predloga proračuna podal Pavel Vidic. Kot je povedal, je zadovoljen, da je občinska uprava prisluhnila njegovi pobudi, dodal pa je, da verjame, da bodo na občini temeljito preverili govorice, da je del objekta črna gradnja. Na to so na sejah odborov in Varnostnega sosveta pred drugo obravnavo proračuna opozorili tudi predstavniki LKOS-a.

Župan Dušan Krštic je zagotovil, da bodo previdni ter da bodo, tako kot pred nakupom drugih nepremičnin, preverili vsa gradbena in uporabna dovoljenja za stavbo, da bi se izognili morebitnim neljubim zapletom. Predlog za nakup nekdanje Lestre za potrebe režijskega obrata je bil na občinskem svetu podan že pred nekaj leti, pa je nato vse skupaj padlo v vodo in so prostor najeli. Februarja 2020 so svetniki odločili, da se režijski obrat iz Lestre izseli, a je prišla korona in občinska uprava je najemno pogodbo podaljšala, nov objekt režijskega obrata pa so z rebalansom proračuna sredi istega leta umestili pri čistilni napravi na Selih. A se tudi to na koncu ni izšlo in režijski obrat je ostal tam, kjer je bil. Od leta 2020 pa do danes so na primer za najem prostorov plačali 50.000 evrov, predvidena kupnina pa znaša okoli 120.000 evrov.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Ž.