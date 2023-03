FOTO: Cigani, gospoda in župana so si podali roke

27.2.2023 | 10:30

Župan Ivan Molan se je razveselil občinskega ključa, ki mu ga je vrnila Fašjenkova županja Vesna.

Detektiv iz Lučke žlahte

Ogenj (vse foto: M. L.)

Dobova - Fašjenku iz Dobove se je danes in že včeraj milo storilo, ker ni mogel dokončno pregnati zime – pa tako se je trudil v zadnjih skoraj štirinajstih dneh. V soboto se je trudil še posebej.

Sekcija Fašjenk pri Turističnem društvu Dobova je namreč tega dne pripravila 25. mednarodni karneval. Štirideset skupin je prišlo na prizorišče pod slavnostnim fašjenkovem odrom, s katerega je dogajanje usmerjal in povezoval Robi Lubšina, ki je sicer predsednik Krampusov iz Kapel. Kakšna skupina je bila manj od prvotno najavljenih, ker so se zbale neugodnega vremena. In zbale so se malce upravičeno, saj je v sobotnem karnevalskem popoldnevu tudi malo deževalo.

Na prozorišče so prišli Ločki kosci, Obrški prutarji, Mariachi Loco Dobova, Lučka žlahta, kostanjeviški Prforcenhaus, Cigani iz Dornave, koranti iz Hajdine in ptujski kurenti, kapelski in ptujski Krampusi, v svatbenem razpoloženju so se pozibavali svatje iz Hrvaške, iz katere so prišli med drugimi tudi orači in celo avstroogrska gosposka. Tudi tokrat je prišel Božidar Novak iz Ključa, čeprav mornarica iz njegovih krajev zaradi neugodnega vremena ni odšla v Dobovo. Že med prvimi so s svojo predstavo zrak-zemlja-voda-ogenj pritegnili pozornost številnih obiskovalcev učenci in učitelji Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in njene podružnice Kapele.

Karneval sta s svojim visokim obiskom počastila brežiški župan Ivan Molan in Fašjenkova županja Vesna. Ivan je prišel po svoj ključ, ki mu ga je po dobrem tednu dni svojega vladanja vrnila Vesna. Dogajanje sta spremljala z odra, na katerem so bili med drugimi tudi trije podpredsedniki Združenja evropskih karnevalskih mest (FECC) za Slovenijo, in sicer poleg domačina iz Loč Ivana Kovačiča še Peter Radoja iz Šoštanja in Marko Presečnik iz Mozirja, ter podpredsedniki Združenja evropskih karnevalskih mest (FECC) za Hrvaško Željko Posilović iz Ivanič-Grada, pa še kakšen princ s Ptuja in še kdo.

Karneval je bil glasen, na njem je ob silnem trušču pokalo, se kadilo in svetilo. Ena, mogoče je bila Ciganka iz Dornave, je zbranim, kakor bi delila hostije, dajala koščke sira, ki so bili slajši od kurjega perja, ki ga je malo prej med zbrane ob močnem poku izstrelil divji lovec.

