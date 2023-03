Ukradel kangoo in z njim šel krast še drva; kamenjali policiste

Včeraj nekaj po 6. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o sumljivem neznancu, ki naj bi v naselju Suhor kradel drva in jih nalagal v avtomobil. Na podlagi opisa so vozilo izsledili v okolici naselja Brezje. Voznika, ki je peš pobegnil, so prav tako izsledili in prijeli v Brezju. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Med preiskavo so ugotovili, da je 37-letni osumljenec v Prečni iz garaže stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil Renault kangoo, potem pa v naselju Suhor kradel drva in jih naložil v avtomobil. Ukraden avtomobil in drva so vrnili lastnikoma. V bližini, kjer je bil ukraden avto, so policisti našli tudi kolo znamke Trek, za katerega prav tako domnevajo, da ga je storilec ukradel. Lastnika kolesa so že včeraj pozivali, da se zglasi na PP Novo mesto (Ljubljanska cesta 30) ali pokliče na številko 07 33 27 400. Intenzivno preiskavo policisti sicer nadaljujejo, saj sumijo, da ima 37-letnik na širšem območju na vesti še več tatvin, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Dolenjih Kamencah neznanec iz delavnice ukradel dve motorni žagi in tesarsko orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.500 evrov.

V naselju Globoko je v noči na soboto nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel orodje ter motor betonski mešalec.

S strehe objekta na Pangrč Grmu na območju PP Novo mesto je med 16. 2. in 24. 2. nekdo snel bakreni žleb. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

Na parkirnem prostoru v Dolenjskih Toplicah je v petek neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti, bančnimi karticami in osebnimi predmeti oškodovanke.

Na Knezovi ulici v Novem mestu je v petek nekdo s terase nedograjene hiše odpeljal žar na oglje in lastnika oškodoval za 200 evrov.

V noči na nedeljo je v Cegelnici na območju PP Novo mesto nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel nahrbtnik.

Največ napihal voznik začetnik

Policisti PP Sevnica so minuli konec tedna poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov. Med nadzorom so ustavili in kontrolirali 98 voznikov motornih vozil. 82. voznikom so odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, kar pet jih je vozilo pod vplivom alkohola. Največ, 0,62 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so ugotovili pri vozniku začetniku, ki so ga ustavili na območju Tržišča. Ustavili so tudi voznika Peugeot boxerja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu kombi zasegli. Zaradi drugih ugotovljenih kršitev v nadzoru so policisti 12. kršiteljem na kraju prekrška izdali plačilni nalog ter izrekli štiri opozorila. Z aktivnostmi, ki bodo usmerjene v zagotavljanje varnosti cestnega prometa, bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo na Policijski upravi.

Bolgarka zapeljala s ceste in trčila v hišo

V petek zjutraj okoli pol sedmih se je zgodila prometna nesreča v Srednjih Laknicah, kjer je voznica osebnega avtomobila trčila v hišo. Policisti so ugotovili, da je 49-letna voznica iz Bolgarije s ceste v hišo zapeljala zaradi prevelike hitrosti, ko je izgubila oblast nad vozilom. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ji zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prevrnila se je v Straži

V soboto nekaj pred 12. uro se je prometna nesreča zgodila v Straži. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 23-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico in potnico iz njenega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Na železniški postaji s solzivcem

V petek nekaj po 17. uri sta se na železniški postaji v Novem mestu sprla dva moška, eden naj bi drugega odrival, ga spodbujal k pretepu in poškropil s solzivcem. Na podlagi opisa so policisti 21-letnega kršitelja izsledili in mu zasegli solzivec. Zaradi nasilnega in drznega vedenja so mu izdali plačilni nalog.

Zasegli so mu orožje

Policisti PP Sevnica so zaradi suma posesti prepovedanega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo v okolici Sevnice. Moškemu so zasegli štiri pištole, zračno puško in 16 nabojev. Na podlagi opravljene kategorizacije orožja bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Kamenjali policijska vozila

Črnomaljski policisti so bili v petek okoli 20.30 obveščeni o požaru v gozdu pri naselju Lokve, kjer je gorela podrast. Na kraj so poklicali gasilce in med gašenjem so neznanci v službena vozila policije vrgli več kamnov in vozila poškodovali. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Prijeli tihotapca in tujce

V petek zvečer so policisti na Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila španskih registrskih oznak.Državljan Kitajske z dovoljenjem za bivanje v Španiji je v vozilu prevaža pet državljanov Kitajske, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost, mu zasegli avtomobil in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor. Pet državljanov Kitajske so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 38 državljanov Maroka, 29 državljanov Rusije, 11 državljanov Nepala, sedem državljanov Alžirije, šest državljanov Kube, šest državljanov Kitajske, pet državljanov Pakistana, tri državljane Indije, dva državljana Sierra Leone, dva državljana Sirije, državljana Kosova in državljana Sudana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 2. in 27. 2. posredovali v 164. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 619 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 26 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 26. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanje pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

