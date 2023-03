Gubec: razbojnik ali junak

27.2.2023 | 13:00

Kaj je bil Gubec?

Alenka Černelič Krošelj, Jurica Sabol, Vlatka Filipčić Maligec in Lidija Keleman

Tamburaški orkester KUD Matija Gubec Gornja Stubica. (Vse foto: M. L.)

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so nedavno odprli gostujočo razstavo hrvaškega Muzeja seljačkih buna iz Gornje Stubice z naslovom Gubec: razbojnik ali junak.

»Razstava v ospredje postavlja Matijo Gubca, enega od voditeljev Hrvaško-slovenskega kmečkega upora iz leta 1573. Pokaže nam, kako se je odnos do Gubca spreminjal skozi čas. Njegovi sodobniki so ga videli kot razbojnika, v 19. stoletju pa so ga povzdignili v nacionalnega junaka, danes Matija Gubec spet izgublja avreolo junaka. Drugi del razstave predstavlja rezultate raziskovanja s posebnim poudarkom na njegovem pravem imenu: Ambrož ali Matija. Tretji del razstave Matijo Gubca predstavlja v luči popularne kulture in umetnosti. V zadnjem delu pa razstava izpostavi vprašanje o njegovi smrti,« pravi zgodovinarka Mihaela Kovačič iz Posavskega muzeja.

Razstava, ki je na ogled do 10. maja, je del letošnjega skupnega projekta Upor/Buna/Revolt 1573−2023, s katerim Posavski muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kulturni dom Krško, Muzej Brdovec, Muzej seljačkih buna Gornja Stubica in Muzej grada Zagreba zaznamujejo 450. obletnico hrvaško-slovenskega kmečkega upora.

Kustosinji tokratne razstave sta Vlatka Filipčić Maligec in Lidija Keleman, ki sta o njej tudi govorili na odprtju. Zbrane so nagovorili tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj in Jurica Sabol, ravnatelj Muzejev Hrvatskog zagorja, pod okriljem katerega je tudi Muzej seljačkih buna, in v imenu občine Brežice Gordana Radanovič, ki je odprla razstavo. Dogodek je glasbeno obogatil Tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Matija Gubec Gornja Stubica.

M. L.

