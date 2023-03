Kotar razstavlja v Dolenjskem muzeju

27.2.2023 | 17:20

S slikarjem Jožetom Kotarjem se je na odprtju razstave pogovarjala hči Klavdija. (Foto: I. V.)

Novo mesto - V Galeriji Dolenjskega muzeja so v petek odprli razstavo del novomeškega slikarja Jožeta Kotarja KOTAR Colores mecum porto. Poudarek pregledne razstave je na delih, ustvarjenih v zadnjem desetletju, nosi naslov Colores mecum porto, kar v prostem prevodu pomeni »barve nosim s seboj«. Razstava, ki je nastala ob obeleževanju slikarjeve 70-letnice in 50-letnice njegovih prvih javnih razstav, zajema okoli štirideset del, ki jih je avtor ustvaril v zadnjih dvajsetih letih.

Jože Kotar se je rodil 23. marca 1952 v Novem mestu. Leta 1973 je postal član likovne skupine Vladimir Lamut. Slikarsko se je izpopolnjeval pri profesorju Milanu Butini, kiparki in vizualni umetnici Dubi Sambolec in v Parizu v delavnici profesorja in slikarja Jara Hilberta v Ville-d'Avrayu. Krajši čas je kot rezidenčni umetnik živel v Baslu in v Regensburgu. Izpopolnjeval se je tudi pri profesorju, likovnem teoretiku in kiparju Theodorju G. Sellnerju. Po letu 1990 je ustvarjalni navdih iskal v številnih evropskih mestih, kot so Pariz, Amsterdam, Milano, Bologna, Berlin in Krakov. Imel je več kot 130 samostojnih razstav, sodeloval je na več kot tristo skupinskih razstavah, ex temporih, slikarskih kolonijah in likovnih srečanjih v Sloveniji in tujini. Živi in ustvarja na Bregu v Novem mestu, kjer ima svoj atelje, ter v provansalskem mestu Antibes, so med drugim zapisali v vabilu na odprtje razstave, ki bo na ogled do 3. septembra.

Razstavo je pripravil Dolenjski muzej v partnerstvu z Društvom za medkulturni dialog Novo mest, ki ga v tem primeru zastopa slikarjeva hči Klavdija Kotar, ki je tudi povezovala slovesnost ob odprtju. O slikarju in njegovih delih so ob odprtju spregovorili kustosinja razstave Jasna Kocuvan Štukelj, direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik, likovni kritik, pisatelj in pesnik Enzo Santesse in novomeški župan Gregor Macedoni.

I. V.

