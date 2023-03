NSi v Beli krajini za tretjo razvojno os in daljnovod

27.2.2023 | 18:00

Foto: NSi; Twitter

Črnomelj - Vodstvo in poslanska skupina NSi sta se na današnjem delovnem regijskem obisku v Beli krajini zavzela za boljšo prometno povezavo s tem delom države ter za izboljšanje oskrbe z električno energijo in vodooskrbe. NSi se bo za okrepitev infrastrukture zavzela z vsemi močmi, je v Črnomlju zatrdil predsednik stranke Matej Tonin.

Zavzeli se bodo, da bi južni krak ceste tretje razvojne osi zgradili čim prej, da se v Beli krajini končno zgradi močnejši daljnovod, ki bo tamkajšnjim podjetjem omogočil napredek s še večjimi koraki, in da se uredijo ustrezni vodni viri, je medijem pojasnil Tonin.

Za današnje obiske in srečanja je ocenil, da so bili konstruktivni. Bistvena poanta teh terenskih obiskov pa po njegovih besedah je, da se srečajo z gospodarstvom, s predstavniki javnih zavodov in ob koncu obiska tudi z državljani, je dodal.

Tako lahko na mestu samem slišijo in vidijo konkretne probleme, in te težave potem rešujejo v DZ oz. "z različnimi zakonskimi rešitvami, poslanskimi vprašanji in drugimi orodji, ki jih imamo kot parlamentarci", je med drugim povedal Tonin.

Predstavniki NSi so sicer današnji obisk začeli na viniški turistični kmetiji Čemas - Turizem Zeleni Jurij. Obisk so nadaljevali v viniškem podjetju KMS Malerič, v Kanižarici v podjetju Paklog, v Črnomlju pa so se po obisku Razvojno-informacijskega centra Bela krajina sešli še z belokranjskimi občinskimi vodstvi.

V Metliki so v nadaljevanju obiskali podjetje Kolpa, na Krasincu ekološko-turistično kmetijo Trdič in v Metliki še Dom starejših občanov. Obisk končujejo v Semiču, kjer so najprej obiskali podjetje stavbnega pohištva BKM, nato podjetje Bucik in vinogradniško kmetijo Malnarič. Obisk bodo v Semiču končali s pogovorom ob kavi s poslanci NSi, še navaja program obiska.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednik NSi Matej Tonin o regijskem obisku v Beli krajini Predsednik NSi Matej Tonin o regijskem obisku v Beli krajini