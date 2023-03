Urejajo cesto in pločnike na Vrhu

28.2.2023 | 10:20

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Vrh pri Boštanju - Občina Sevnica se je lotila projekta ureditve ceste in pločnikov na lokalni cesti Boštanj - Vrh - Brezovec, skozi naselje Vrh pri Boštanju. V okviru ureditve in rekonstrukcije cestnega odseka v skupni dolžini 350 metrov bo dograjen pločnik, urejena bo cestna razsvetljava in zamenjan dotrajan vodovod. Uredili bodo tudi meteorno kanalizacijo in cesto razširili.

Trenutno potekajo dela za zavarovanje brežin z izgradnjo opornih zidov ter ureditvijo zalednih voda. Dela izvaja krški Kostak.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša skoraj 322 tisoč evrov. Naložbo bodo predvidoma zaključili konec maja.

M. K.

