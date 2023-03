Izmenjava oblačil tudi v novomeški knjižnici

28.2.2023 | 09:15

Izmenjava oblačil in modnih dodatkov v Knjižnici Mirana Jarca (Foto: I. P.)

Novo mesto - V soboto je informacijska točka Europe Direct, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, v prostorih novomeške Knjižnice Mirana Jarca pripravila izmenjavo oblačil in modnih dodatkov. To je eden izmed dogodkov, ki jih pripravljajo v lokalnem okolju in na takšen način sledijo prednostnim nalogam Evropske komisije. Tekstilna industrija je ena najbolj umazanih na svetu. Današnja moderna družba je velik potrošnik, tudi na področju tekstila.

»Zakaj bi si vsako sezono kupili nove kose oblačil, ko pa jih lahko zamenjamo in tako popestrimo omaro in hkrati skrbimo za okolje. Vse to so majhni koraki, s katerimi lahko vsak od nas prispeva k bolj zelenemu planetu,« je ob dogodku povedala Iris Pšunder, vodja Informacijske točke Europe Direct Novo mesto.

Naslednja izmenjava oblačil in modnih dodatkov bo jeseni na Novomeški tržnici na Glavnem trgu.

I. V.

Zvočni zapisi Iris Pšunder Iris Pšunder