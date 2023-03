Evropski milijon za kanalizacijo v Kloštru in Primostku

28.2.2023 | 11:30

Takšni prizori bodo z zgrajeno kanalizacijo na Primostku postali zgodovina ... (Foto: arhiv DL)

Metlika - Ministrstvo za naravne vire in prostor je Občini Metlika iz načrta za okrevanje in odpornost za ureditev kanalizacije v vaseh Klošter in Primostek odobrilo milijon evrov evropskih sredstev, so sporočili z metliške občine. Naložba je sicer vredna 2,9 milijona evrov, preostanek bo prispevala občina.

V vasi Klošter bodo v tem in prihodnjem letu zgradili nekaj manj kot 1,2-kilometra kanalizacije za odvod komunalnih odplak. Uredili bodo cestišče, zgradili 530 metrov pločnika in uredili cestno razsvetljavo, so navedli.

V Primostku bodo medtem zgradili nekaj več kot 1,8 kilometra kanalizacije za odvod komunalnih odplak in mehansko-biološko čistilno napravo z zmogljivostjo 200 populacijskih enot. Hkrati bodo prenovili nekaj več kot poldrugi kilometer vodovodne napeljave.

V sklopu naložbe bodo dobili tudi delno povrnjena sredstva za izgradnjo čistilne naprave na Grabrovcu, ki so jo zgradili med letoma 2019 in 2020, so dodali.

Z naložbo v Kloštru in Primostku bodo izboljšali komunalno opremljenost in zmanjšali odtok komunalnih odpadnih voda v podtalje ter v tamkajšnji reki Lahinjo in Kolpo. Gre tudi za zaščito območja Natura 2000.

V Kloštru bodo okrepili tudi prometno varnost in pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti, v Primostku pa vodooskrbno in požarno varnost, so še zapisali na metliški občini.

M. K.