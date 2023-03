Sneg ogrožal skladiščni šotor

28.2.2023 | 07:00

Sneg je letos kar precej preglavic delal balonom oz. šotorom - tale slika je arhivska, iz januarja, ko je pod snegom klonil šotor Športnega društva Tian za Šolskim centrom Novo mesto. (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 7.56 je na AC Obrežje - Ljubljana med priključkom Mirna peč in Trebnje vzhod osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in do prihoda reševalcev poskrbeli za poškodovano osebo. Ekipa Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto jo je odpeljala v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na intervencijo so bili aktivirani tudi gasilci PGD Trebnje, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Sneg ogrožal šotor

Ob 14.43 je v Ulici heroja Stariha v Črnomlju sneg ogrožal šotor, v katerem ima podjetje skladišče. Gasilci PGD Črnomelj so z vodo odstranili sneg s šotora na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Motena bo dobava vode

Uporabnike pitne vode iz Zgornjega Podgorja pri Pišecah (Zibot) obveščajo, da bo danes motena dobava pitne vode med 8.00 in 12.00 uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu VIKENDI SKS;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ na izvodu JR-SVIBNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID, izvod 1.PROTI URŠNIM SELAM;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1, izvod 7.LAMUTOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZIDANI MOST, izvod 2.ZIDANI MOST-ŠTEFAN.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava:

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Trstenik, nizkonapetostno omrežje – Škulj Rezi;

- med 9:00 in 11:00 na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Camloh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Boršt nadomestna med 8. in 10. uro in na območju TP Obrežje med 11. in 13. uro.

M. K.