Še ena hiša ob bakrene žlebove

28.2.2023 | 13:00

Baker na strehah - tvegana naložba (simbolna fotografija; arhiv DL)

V Gorenjih Kamencah je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Včeraj nekaj pred 16. uro je v prodajalni na Glavnem trgu v Novem mestu storilka izkoristila odsotnost prodajalke, ki je stregla druge stranke, in iz prodajnega pulta izmaknila denarnico z denarjem.

V Mrzlavi vasi je v noči na ponedeljek neznanec s strehe gospodarskega objekta potrgal bakrene žlebove in lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Prehitra Hrvatica

Včeraj nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu za Trebnje. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letna voznica iz Hrvaške zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad avtomobilom, zapeljala s ceste in trčila v brežino. Lažje poškodovano 66-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje) izsledili in prijeli 25 državljanov Rusije, 12 državljanov Kube, osem državljanov Somalije, šest državljanov Bangladeša, pet državljanov Irana, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Šrilanke, dva državljana Sierra Leone, državljana Afganistana, državljana Gvineje Bissau in državljana Kosova.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 153 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Na Obrežju in v Krškem so zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.