Družinska kalvarija: Gregor Muhič pred očmi otrok zadavil ženo Sandro, bo grozljiv zločin priznal?

28.2.2023 | 12:00

Sandra Muhič (Foto: FB)

Novo mesto - Trije otroci so za vedno ostali brez mame, očetu pa grozi do 30 let zapora.

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se bo predvidoma jutri o krivdi lahko izjasnil Gregor Muhič, ki ga obtožnica bremeni umora žene Sandre.

Policijska poročila o zločinu, ki se je zgodil 16. novembra lani, so bila skopa. "V Novem mestu je v večernih urah prišlo do izredno hudega družinskega nasilja. V stanovanjski hiši Ob Težki vodi je 45 letni moški poskušal ubiti 41 letno zakonsko partnerko. Poškodbe so bile izredno hude," so zapisali v obvestilu za javnost.

Sandro so z reševalnim vozilom prepeljali na oskrbo v novomeško bolnišnico, kjer je mesec dni pozneje umrla. Trije otroci so za vedno ostali brez mame, oče pa je pristal v priporu in mu grozi do 30 let zapora. Muhič naj bi partnerko umoril iz brezobzirnega maščevanja, potem ko naj bi ga ta želela zapustiti.

Podrobnosti grozljivke razkrite Denisu Avdiću

Nekatere podrobnosti grozljivke so prišle v javnost, ko je v 28-urni dobrodelni radijski maraton Denisa Avdiča poklicala babica in sedaj tudi skrbnica nesrečnih otrok, ki so ostali brez mame in očeta. S skrhanim glasom in objokana je povedala zgodbo, ki je šokirala poslušalce. Zgodbo o tem, kako so otroci slišali, da se v spalnici staršev nekaj dogaja, odprli vrata in videli kako oče davi mamo.

Kot je povedala Sandrina mama, je bilo že takoj po zločinu jasno, da so poškodbe izjemno hude in da so možnosti za preživetje majhne. Oče se je po dogodku sam javil policistom, ki so ga pospremili v pripor, kjer je še danes, zagotovo pa ga čaka dolgoletna zaporna kazen. Razlog za kruto dejanje naj bi bila ločitev. Sandro so pokopali na predbožični dan.

J. V.

