Žalna seja za Draga Muhiča

28.2.2023 | 18:25

Drago Muhič je bil močno vpet v življenje občine Mirna Peč. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - V večnamenskih prostorih nad lekarno v Mirni Peči bo v četrtek, 2. marca, ob 17. uri žalna seja občinskega sveta v spomin na pred kratkim umrlega Draga Muhiča z Orkljevca, dolgoletnega mirnopeškega občinskega svetnika in podjetnika. Muhič je bil močno vpet v življenje občine pa tudi nekdanje Krajevne skupnosti Mirna Peč. Med drugim je bil od leta 1992 do leta 1994 predsednik skupščine krajevne skupnosti, od leta 2003 pa vse do zadnjih lokalnih volitev lani pa je kot član občinskega sveta sooblikoval napredek domače občine.

Kot je poudaril župan Andrej Kastelic, je bil Drago Muhič eden glavnih nosilcev razvoja gospodarstva v občini ter vzpostavitve Industrijske in gospodarske cone Dolenja vas. Vključen je bil v več društev ter bil pobudnik ustanovitve in glavni »motor« Športnorekreativnega društva Veliki Kal - Orkljevec. Po razpadu Pionirja je bil eden izmed ustanovnih članov in direktor gradbenega podjetja GPI Tehnika Novo mesto, med prvimi večjimi projekti podjetja pa je bila gradnja karmeličanskega samostana v Mirni Peči.

M. Ž.