KZ Trebnje - Krka uspešno krmarila skozi leto, polno izzivov; Gregorjev sejem znova vabi

28.2.2023 | 19:30

KZ Trebnje-Krka je danes dopoldan pripravila novinarsko konferenco o poslovanju v preteklem letu, obenem so predstavili tudi program 27. Gregorjevega sejma. Z leve proti desni: komercialist Borut Sever, predsednik zadruge Anton Strah, direktor Stanko Tomšič in vodja 27. Gregorjevega sejma Anton Prus.

Trebnje - Kljub izrazito spremenljivim gospodarskim razmeram je Kmetijska zadruga Trebnje - Krka lani poslovala uspešno in dosegla pričakovane rezultate. »Z optimizmom ugotavljam, da smo v letu 2022 nadaljevali trend pozitivnega in stabilnega poslovanja zadruge, kajti le močna in neodvisna zadruga lahko vpliva na nabavno-prodajne trge in posledično tudi na ceno kmetijskih repromaterialov na eni strani in odkupnih cen kmetijskih proizvodov na drugi strani. Nenazadnje je lahko le zanesljiv in trden gospodarski subjekt dober zaposlovalec svojim zaposlenim,« je na današnji novinarski konferenci povedal direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič.

Lani so ustvarili nekaj več kot 87,5 milijona evrov prihodkov, kar je za 22 odst. več kot leto prej. Glavna prihodka sta prodaja trgovskega blaga (dobrih 53 %) in prodaja kmetijskih pridelkov (43 %).

Trgovska prodaja je lani zrasla za skoraj 18 odstotkov in prodaja kmetijskih pridelkov za dobro četrtino. Odkupili so skoraj 47 milijonov litrov mleka, nekaj več kot 9500 glav goveje živine, 450 ton zelenjave, 1100 ton suhega in 500 ton svežega koruznega zrnja. Kot storitev so posušili 700 ton koruznega zrnja in na svoji žagi predelali približno 4700 kubičnih metrov hlodovine.

Predsednik KZ Trebnje-Krka Anton Strah: »Upravni odbor skozi celo leto spremlja poslovanje Kmetijske zadruge Trebnje - Krka. S samim poslovanjem v letu 2022 smo lahko vsi skupaj zadovoljni. Želim si, da bi tudi v letošnjem letu sprejeli ambiciozen plan in ob koncu dosegli še boljše rezultate. Kar se tiče investicij za letošnje leto, mislim, da so prave, da so to tiste investicije, ki bodo prinesle zadrugi dodano vrednost.«

V letu 2023 želi zadruga na področju kmetijstva ohraniti status enega največjih odkupovalcev govejega mesa v državi in enega izmed večjih odkupovalcev mleka. Ob realizaciji ključnih ciljev ter ob pričakovanih makro- in mikroekonomskih razmerah naj bi letos dosegli več kot 90 milijonov evrov prihodkov.

Za investicije bodo namenili 1,8 milijona evrov, in sicer predvsem v postavitve sončnih elektrarn, zgradili bodo tudi dodatna skladišča in sušilnice za žita. Večjih investicij v širitev in obnovo trgovinske mreže ne načrtujejo, želijo pa si nadaljevanje rasti tako na področju trgovin kot tudi kmetijske dejavnosti.

Pred vrati Gregorjev sejem

KZ Trebnje -Krka prihodnji konec tedna na ploščadi pred Supernovo v Novem mestu pripravlja tradicionalni, 27. Gregorjev sejem kmetijske opreme, vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva, na katerem se bo v teh dneh predstavilo preko 150 razstavljavcev iz Slovenije in tudi tujine. Poleg številnih razstavljavcev in bogate sejemske ponudbe s področja kmetijstva, vrtnarstva, domače in drugih obrti so organizatorji znova pripravili tudi bogat spremljevalni program za vse generacije. Vsi obiskovalci bodo lahko z nakupom vstopnice sodelovali v nagradnem žrebanju, v katerem bo glavna nagrada vrtna kosilnica Easy Rider Vilager VT 650. Tudi letos pričakujejo, da bo sejem obiskalo več kot 20.000 obiskovalcev.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija