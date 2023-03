Kolesarski klub Adria Mobil še pomladil člansko ekipo, a cilji ostajajo visoki

28.2.2023 | 19:00

Članska ekipa novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil s športnim direktorjem Markom Kumpom.

Direktor kluba Bogdan Fink

Novo mesto - Novomeški kolesarski klub Adria Mobil je danes dopoldan predstavil letošnjo ekipo, ki jo jutri v Umagu čaka prvi dirka letošnje tekmovalne sezone, že v nedeljo pa bodo nastopili še na dirki v Poreču. »Prve dirke so vedno nekakšna uganka. Moji fantje so sicer dobro pripravljeni, poskušali bomo že takoj poseči po najvišjih mestih, kajti ko se enkrat začnejo dobri rezultati, je vse lažje,« je pred odhodom na Hrvaško povedal športni direktor Marko Kump.

Kolesarji so zadnja dva tedna formo pilili na pripravah v hrvaški Istri. Po besedah Marka Kumpa jim je vreme odlično služilo, vsi so pokazali dobro pripravljenost in veliko mero motivacije ter že komaj čakali, da se vse skupaj začne.

V moštvu so štirje novi obrazi, Aljaž Turk in Slovak Martin Jurik sta prišla iz mladinskega pogona in bosta tako prvič nabirala članske izkušnje, veliko več jih imata šprinterja Srb Đorđe Đurić in Dimitar Jovanovski iz Severne Makedonije. Za kolesarski klub Adria Mobil bodo nastopali še: Tilen Finkšt, Gal Glivar, Kristjan Hočevar Aljaž Jarc, Boštjan Murn in Kristijan Koren. »Ekipa je precej spremenjena v primerjavi z lani. Sestavljena je iz številnih mladih kolesarjev, ki veliko obetajo. Verjamem, da se lahko nadejamo dobrih rezultatov,« je optimističen Kump.

Dobro vzdušje na pripravah

S 36. leti je daleč najstarejši Kristijan Koren, ki je lani v slogu prekaljenih mačkov nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo zmagal na državnem prvenstvu v cestni vožnji. »Nedvomno želimo z ekipo ponoviti uspeh, a do državnega prvenstva je še daleč. Prej so še druge pomembne dirke, na katerih bomo iskali zmage. Na skupnih pripravah, na katerih že nekaj časa nisem bil, me je kar presenetilo, kako dobro smo se ujeli. Mlajše kolesarje je bilo na začetku morda nekoliko strah kaj vprašati, ampak z veseljem prenašam svoje izkušnje naprej,« pravi Koren, ki je že dve desetletji predan kolesarstvu.

Pogačar dirko Po Sloveniji v svojem programu

Novomeški kolesarji lani niso velikokrat stali na najvišji stopnički zmagovalnega odra, letos si želijo to spremeniti. »Verjamem, da bomo tista druga, tretja in četrta mesta letos uspeli pretvoriti v kakšno zmago. Za nas je vsaka dirka pomembna, saj se želimo vedno pokazati v najboljši luči,« zatrjuje Kump.

Čeprav je v ekipi kar šest milenijcev, imajo po besedah direktorja kluba Bogdana Finka tudi letos visoka pričakovanja. »V ekipi imamo aktualnega državnega prvaka v cestni vožnji, kar je ob vseh uspehih slovenskih kolesarjev v tujini za nas velika odgovornost. Še posebej se želimo izkazati na domačih dirkah, prva bo že konec marca, ko pripravljamo že osmo izvedbo Velike nagrade Adrie Mobil. Vrhunec sezone bo junijska dirka Po Sloveniji, ki jo že vrsto let organiziramo,« je povedal Fink.

Letos mineva 30 let od prve izvedbe slovenske pentlje. Boj za zeleno majico se bo začel 14. junija v Celju, končal pa 18. junija v Novem mestu. Na vprašanje, ali bo na dirki Po Sloveniji pedala znova vrtel Tadej Pogačar, ki je dobil zadnji dve izvedbi, Fink odgovarja: »Tadej ima dirko v svojem programu. Upamo, da res pride, smo optimisti. Ekipa UAE Emirates, za katero vozi, naj bi načeloma nastopila, vendar se lahko do takrat še marsikaj spremeni.«

Čim prej nova streha

Predsednica kluba Mojca Novak je poudarila, da so ponosni tudi na uspehe v mlajših selekcijah. Zaradi porušene napihljive strehe sicer ne morejo več trenirati v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi, kar je zanje velik udarec. »To je bila velika katastrofa za Mestno občino Novo mesto, ki je lastnik objekta, in tudi za nas, ki smo ga uporabljali. Potrebna je bila velika spremembe dela predvsem pri mladih. Apel pristojnim, da čim prej postavijo novo streho. S treningi na velodromu smo tudi v zimskem odboju poskrbeli za razvoj mladih kolesarjev, kolesarska stroka izpostavlja, da se že ena izpuščena sezona precej pozna,« je povedala Novakova.

Uspešen začetek sezone je kolesarjem zaželela tudi Sonja Gole, generalna direktorica družbe Adria Mobil, ki že vrsto let podpira novomeški kolesarski klub. »V vseh teh 18. letih smo ponosni, ker med vami vedno znova prepoznavamo srčnost, vztrajnost, pogum in timsko delo, kar so vrednote tudi Adrie Mobil,« je poudarila.

Besedilo in fotografije: R. N.

