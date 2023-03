FOTO: Na AC gasili prikolico tovornjaka

1.3.2023 | 07:00

Foto: PGE Krško

Včeraj ob 11.37 je na avtocestnem odseku Smednik - Drnovo zaradi pregretega ležaja zagorela zadnja os in guma na prikolici tovornega vozila. Gasilci PGE Krško so po opravljenem pregledu in zavarovanju kraja dogodka požar pogasili, z vodo ohladili pregrete dele prikolice in nudili pomoč delavcem DARS-a pri premiku vozila na parkirni prostor.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu VIKENDI VAS;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE na izvodu PROTI CERKVI;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu PRI STADIONU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN, izvod 5.BRŠLJIN - HRASTAR, MALNAR;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE, izvod 4.AŠKERČEVA-NAHTIGALOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00, na območju TP Šentrupert vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Savinek, Zavode, Stari grad Bočje in Slivje ribogojnica med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje - Vodovod med 8. in 14. uro.

M. K.