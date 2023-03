Mladi genialci - najboljši so Novomeščani

1.3.2023 | 08:30

Zmagovalci z mentorjem, profesorjem Dragom Crnićem (Vse fotografije: FB SEŠTG; Gašper Pečarič)

Ekipa elektrotehnikov s ŠC NM (Fran Zupet, Martin Bajuk, Črt Kogovšek in Tit Zakšek) z mentorjem Urošem Redkom je bila osma.

Krško - V Krškem je včeraj potekalo tradicionalno tekmovanje Mladi genialci, na katerega se je v šolskem letu 2022/23 prijavilo skupno 25 programov srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije. Med 21 ekipami, ki so se udeležile včerajšnje zaključne prireditve, je največ znanja o energetiki pokazala ekipa tehnične gimnazije Šolskega centra Novo mesto. V njej so bili Jan Kastelec, Jakob Auersperger in Jernej Remic pod mentorstvom profesorja Draga Crnića.

Generalni direktor družbe Gen energija Dejan Paravan je povedal, da je kviz Mladi genialci eden od načinov, s katerimi v skupini Gen energetiko mladim približajo neposredno, iz prve roke, jih na tak način opolnomočijo z informacijami in jih hkrati skušajo navdušiti za morebitno izbiro poklica na tem področju.

M. K.