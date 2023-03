Pijan divjal po Podbevškovi, končalo se je slabo

1.3.2023 | 13:00

Simbolna slika

Sinoči okoli 20.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o nevarni in objestni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na Podbevškovi ulici vozil z veliko hitrostjo in nevarno prehiteval druge voznike. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v robnik. Policisti so 25-letniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Na prehodu trčil v peško

Okoli 9.30 je na Kandijski cesti v Novem mestu 76-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano 20-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prijeli tatico

Okoli 14. ure so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz prodajalne v Srebrničah, kjer naj bi neznana ženska iz prodajalne ukradla kolut z okoli sto metrov električnih vodnikov in pobegnila z osebnim avtomobilom. Policisti so na območju naselja Brezje izsledili 44-letno tatico. Zasegli so ji ukradene vodnike in jih vrnili osebju prodajalne. Osumljenko bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

V Novem mestu je nekdo iz odklenjenega skladiščnega prostora gostinskega lokala ukradel pihalnik listja.

Na območju Dvora je neznanec iz odklenjenega skladišča odnesel suhomesnate izdelke in šest plastenk s pijačo. Lastnika je oškodoval za okoli 100 evrov.

Včeraj okoli 8. ure sta dva neznanca iz prodajalne v Novem mestu ukradla več zavojev kave v vrednosti okoli 140 evrov.

Prijeli tihotapca ilegalnih migrantov

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so policisti sinoči okoli 21.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C4. Državljan Srbije je v vozilu prevažal štiri državljane Sirije, ki so pred tem na nedovoljen način prestopili državno mejo. 39-letnemu državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PU Novo mesto (Obrežje, Rigonce, Dobova, Kronovo, Bič, Dobruška vas) izsledili in prijeli 13 državljanov Pakistana, devet državljanov Rusije, devet državljanov Turčije, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Nepala, dva državljana Afganistana in dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

