Sikošek zaradi poškodbe kolena že končal sezono

1.3.2023 | 10:30

Gregor Sikošek v vijoličnem dresu (Foto: Ekipa24; Grega Wernig)

Maribor/Artiče - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor bo do konca sezone moral igrati brez bočnega branilca, Posavca iz Artič Gregorja Sikoška. Kot so sporočili iz kluba, bo Sikošek zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na nedeljski prvenstveni tekmi s Celjem, manjkal tudi v uvodnem delu prihodnje sezone.

Kot so zapisali pri vijoličnih, so dodatne preiskave razkrile, da bo 29-letni branilec izpustil klubske in reprezentančne tekme v prihodnjih mesecih.

"Gre za poškodbo sprednje križne vezi in notranjega meniskusa. Potrebna bo operacija, ki bo zahtevala daljše mirovanje. Gregor Sikošek bo z igrišč odsoten predvidoma šest mesecev," je pojasnil Matjaž Vogrin, vodja zdravniške službe pri Mariboru.

"Zdaj je, kar je. Ni prijetno, težko se je sprijazniti s takšno novico. Slab občutek sem imel že ob odhodu z igrišča, takoj sem vedel, da bo poškodba najbrž hujše narave, a sem seveda upal na najboljše. Pregled je pokazal, da me čaka operativni poseg," pa je povedal Sikošek.

Dodal je, da se mora soočiti z dolgim premorom, vmes pa bodo misli usmerjene k uspešnemu okrevanju. "Trdo bom delal in upošteval vsa navodila zdravstvene službe. Vse z namenom, da bi se čim prej vrnil, v prihodnjih tekmah pa bom med najbolj gorečimi navijači in moštvu želim zmagovito nadaljevanje sezone."

Maribor je po 24 krogih Prve lige Telemach na drugem mestu lestvice, kjer ima 14 točk nanj od vodilne Olimpije.

STA; M. K.