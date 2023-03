Začetek meteorološke pomladi nekoliko hladnejši, minula zima med toplejšimi

Danes je prvi dan meteorološke pomladi. Ta se je začela s hladnejšim vremenom, saj bodo temperature vsaj danes in v četrtek nižje od dolgoletnega povprečja. Medtem je bila minula meteorološka zima med toplejšimi, saj je bila skoraj dve stopinji Celzija toplejša od dolgoletnega povprečja v obdobju 1991-2020.

Ni pa bila pravkar minula meteorološka zima najtoplejša v omenjenem obdobju, marsikje po državi sta bili namreč še bistveno bolj topli kot letošnja zimi v letih 2013/2014 in 2006/2007, je povedal klimatolog z Agencije RS za okolje (Arso) Gregor Vertačnik.

Letošnja zima je bila tudi precej namočena, zlasti v južnem in vzhodnem delu Slovenije, medtem ko je bil proti severozahodu padavinski odklon manjši. Količina snega je bila po nižinah sorazmerno majhna, tudi trajanje snežne odeje je bilo večinoma podpovprečno, medtem ko so bile snežne razmere v alpskih dolinah in gorah dokaj običajne, je povedal Vertačnik. "V zahodnih in italijanskih Alpah je res zelo malo snega, medtem ko so pri nas razmere kar običajne za ta del leta," je dodal.

Sončnega vremena je bilo v minuli zimi decembra in januarja dokaj malo, v februarju pa je bilo sončnega vremena več od dolgoletnega povprečja. Tako da v celoti gledano zima po trajanju sončnega obsevanja ni bistveno odstopala od dolgoletnega povprečja, je še povedal klimatolog Vertačnik. Podrobnejše podatke o vremenskem dogajanju v minuli meteorološki zimi bo Arso predvidoma objavil do petka.

Danes pa se je torej začelo trimesečno obdobje meteorološke pomladi, medtem ko se bo koledarska pomlad začela ob pomladanskem enakonočju, ki bo letos v ponedeljek, 20. marca, zvečer.

Prvo jutro meteorološke pomladi je ponekod postreglo z rahlim sneženjem. "Meteorološka pomlad se je začela z relativno hladnim vremenom. Temperature bodo vsaj danes in jutri nižje od dolgoletnega povprečja. Danes in jutri bo še prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, po nižinah bo deloma dež deloma sneg, višje bo kar snežilo. Na Primorskem piha močna burja, ki bo jutri začela slabeti," je povedal dežurni prognostik na Arsu Janez Markošek.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od ena do štiri, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Kot je danes objavil Arso, je v zadnjih desetletjih bilo vreme 1. marca lahko povsem "zimsko" in povsem "pomladno".

Leta 1963 je bilo ob jasnem vremenu in večinoma od 20 do 60 centimetrov debeli snežni odeji jutro 1. marca zelo mrzlo. Na Babnem Polju so namerili minus 31 stopinj Celzija, v Staršah pri Mariboru in v Kočevju minus 26 stopinj, v Ljubljani pa minus 18 stopinj Celzija.

Leta 1976 pa je bil 1. marec sončen in ponekod zelo topel. V Radečah, Mariboru in Murski Soboti so takrat namerili 20 stopinj Celzija, v Novem mestu 18. Podobno toplo je bilo tudi v letih 1959, 1992 in 2012. Leta 1959 je bila snežna odeja le nad okoli 1200 metri nadmorske višine, je objavil Arso.

Sicer pa bo pri nas glede na vremensko napoved nekoliko topleje ob koncu tedna. V soboto bodo najvišje dnevne temperature precej nad 10 stopinjami, bodo pa zato jutra malo hladnejša, s temperaturami malo pod nič stopinj Celzija.

"Prihodnji teden kakšne hitre otoplitve ne pričakujemo. Bomo sicer pod vplivom zahodnega, jugozahodnega vetra, ki bo v začetku tedna prinašal oblake in tudi padavine, po nižinah dež. Temperature bodo ostale pod 10 stopinjami, pa tudi potem v nadaljevanju tedna, ko bodo padavine ponehale, ne bo takega toplega pomladanskega vremena. Vsaj danes tako kaže," je dejal Markošek.

To je po svoje tudi dobro, pravi prognostik, saj se s tem nekoliko zavre vegetacija, ki jo ob prehitrem prebujanju lahko nato prizadene spomladanska pozeba. "To, da ni toplote, je pravzaprav za naravo prej dobro kot slabo," je povzel Markošek.

