FOTO: Smrtonosno silovito trčenje - umrla voznica osebnega avta

1.3.2023 | 18:40

Dopoldanska nesreča pri Dolenji vasi (Fotografiji: GE Ribnica)

Poročali smo že, da sta danes dopoldne ob 9.35 na regionalni cesti Ribnica–Kočevje, pri Dolenji vasi v občini Ribnica, čelno trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilu in iz osebnega vozila izrezali preminulo 52-letno voznico - žal ji gasilci in reševalci niso mogli več pomagati. Poškodbe so bile prehude.

Cesta na tem odseku je bila dalj časa zaprta, obvoz je bil urejen.

Reševanje iz dvigala

Ob 7.46 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem, kjer so s tehničnim posegom rešili ujeto osebo v dvigalu.

M. K.