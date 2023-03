FOTO: Na travniku ob cesti zgorel avto

2.3.2023 | 07:00

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Včeraj ob 6.37 je med naseljema Drnovo in Gorica, občina Krško, na travniku ob lokalni cesti gorelo osebno vozilo. Vozilo, ki ga je ogenj uničil so pogasili gasilci PGE Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Vinjega Vrha in Poštene vasi, da bo danes med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE na izvodu LEVO in na izvodu PROTI CERKVI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA, izvod 3.V DOLINO;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Hrastno, nizkonapetostno omrežje – Dol med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Novo Studenec, nizkonapetostno omrežje – Ponikve predvidoma med 8:00 in 14:00 uro, na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Gradnje Gorjanci in Prušnja vas med 8:00 in 11:00 uro; na območju TP Bočje gaj in Dol med 11:00 in 15:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Vidova pot med 8:30 in 11:00 uro in na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Zgornja Pirošica, Izvir, Stojanski vrh, Brvi, Kamence, Poštena vas, Kraška vas in Stankovo med 10:30 in 14:00 uro.

M. K.

