S šolami utrjujejo humanitarne vrednote

2.3.2023 | 08:00

Križem Kapica na POŠ Mali Slatnik

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto si je letos zadalo pomembno nalogo, da pomaga vsem izobraževalnim institucijam pri utrjevanju humanitarnih vrednost med mladimi. Zato, kot sporočajo iz humanitarne organizacije, ponujajo različne delavnice za vrtce, srednje šole in fakultete. Za osnovnošolce imajo pripravljene delavnice za vsako triado posebej, kot so Križemkapica, Nesreča nikoli ne počiva, Reci ne nasilju in Delavnica humanitarnih vrednot. Dijakom omogočajo izkušnje druženja z uporabniki, prostovoljnega dela v skladišču, obiskovanje starejših in telefonsko družabništvo. Do študentov pa še želijo priti preko fakultet, ki jih nagovarjajo k sodelovanju. Lahko se Rdečemu križu pridružijo na taboru ali pri mentorstvu na letovanju otrok.

V februarju je Območno združenje RK Novo mesto za najmlajše učence na Podružničnih OŠ Mali Slatnik in Birčna vas že izvajalo predstavitev Križemkapice in delavnice Nesreča nikoli ne počiva. Udeležilo se jih je 78 učencev.

S pomočjo Križemkapice, zajčka in volka prostovoljki Vlasta Lampret in Zvezdana Bajc predstavita dejavnosti RK in pomen medsebojne pomoči. Pogovorijo se tudi o tem, kdaj, komu in kako so oni ali njihovi starši že pomagali. Na koncu jih Križemkapica razveseli z obliži, na katerih so junaki iz priljubljenih risank, z baloni in štampiljko z likom Križemkapice.

Nesreča nikoli na počiva (POŠ Birčna vas)

Delavnico Nesreča nikoli ne počiva izvajata Darja Brezovar in Klemen Verček in je namenjena učencem drugega in tretjega razreda. Ob predpostavkah namišljenih nezgod se učenci naučijo poklicati na pomoč na 112, pomagati ponesrečenim in jih tolažiti. Pri tem jim je pomaga Klemen, član ekipe prve pomoči na novomeškem Rdečem križu, ki je učence, kot sporočajo z RK, navdušil tudi z uniformo bolničarja RK.

Območno združenje RK Novo mesto vabi tudi druge osnovne šole, da jih povabijo, da s pomočjo predanih prostovoljcev mladim predstavijo humanitarne vrednote.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto