Ponikve preživljajo nemirne čase - V nekoč mirno vas se je zaradi Romov naselil strah

2.3.2023 | 11:00

Občan, ki so mu ukredli ovci, poziva k prijavi kaznivih dejanj.

Ponikve so vse pogosteje tarča nepridipravov.

Ponikve izgubljajo svoj nekdanji mir, kot pravijo domačini.

Ponikve (pri Veliki Dolini) - Ženico omamili in nato okradli – Policija bo poostrila nadzor, pogosteje bosta prisotna policistka in policist, ki poznata romski jezik – Oškodovani domačin poziva k prijavi kaznivih dejanj – Domačini zahtevajo zase enakopravnost in nikomur ne odrekajo pravic

Na družbenih omrežjih se pojavljajo pritožbe nad ravnanjem Romov v vasi Ponikve v občini Brežice. Po sledeh teh zapisov smo šli do domačinov na širšem območju Velike Doline, kamor spadajo Ponikve. Ti pravijo, da se Romov zaradi njihovega obnašanja že tudi bojijo. Razmere so se zaostrile toliko, da vanje posega policija.

Pred kratkim so v hišo starejše občanke na Ponikvah vdrli nepridipravi, jo omamili in okradli – med drugim so odnesli večji količino mesa in za seboj pustili pravo razdejanje. Gospa v strahu pred maščevanjem dejanja ni prijavila policiji, so pa za drzno tatvino vseeno izvedeli brežiški policisti. Takoj so začeli obsežno preiskavo, med katero so na območju Čateža ob Savi opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli predmete, ki izvirajo iz omenjenega in še dveh drugih kaznivih dejanj. Dva osumljenca so tudi pridržali, na Okrožno državno tožilstvo Krško pa podali več kazenskih ovadb zoper znane storilce. Kot so nam še pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto, trenutno poteka tudi preiskava tatvin na enem izmed bencinskih servisov v Posavju, za najmanj 20 kaznivih dejanj bodo ovadili štiri osumljence z območja Ponikev.

Za najmanj 20 kaznivih dejanj bodo ovadili štiri osumljence z območja Ponikev.

Ker je omenjena drzna tatvina na Ponikvah le eno izmed kaznivih dejanj, ki se na tem območju v zadnjem času kar vrstijo, in le del tega, zaradi česar se domačini počutijo vse manj varne, policisti dnevno nadzirajo to območje.

Sešli so se

Na pobudo policije je bil pretekli konec tedna sklican sestanek s krajani Ponikev in Velike Doline v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Policisti so predstavili svoja prizadevanja za večjo varnosti, krajani so pojasnili, zakaj se počutijo vse manj varne, in svoja pričakovanja za izboljšanje varnostnih razmer. Dogovorjeno je bilo, da bodo policisti še okrepili svojo prisotnost s patruljami in tako poskušali zmanjšati moteče dejavnike. »Na tem območju bosta še pogosteje prisotna policistka in policist Policijske uprave Novo mesto, ki poznata romski jezik. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se bodo v kratkem ponovno sešli in na sestanek povabili tudi predstavnike tam živeče romske skupnosti,« pravijo v PU Novo mesto.

Prijavite

Čeprav na Ponikvah vlada precejšnja napetost med domačini na eni strani in šele pred leti priseljenimi Romi na drugi strani, prijav kaznivih dejanj skoraj ni. Podobno kot jih ni bilo niti v prej omenjenem primeru. V tej luči velja brati krajevni stenčas na Veliki Dolini. Eden izmed oškodovancev namreč tam poziva krajane k prijavi kaznivih dejanj. Poziv je dodal uradnemu zapisniku o tem, da so neznanci njegovi družini v noči s 30. na 31. december ukradli dve ovci, od katerih so eno pokončali na pašniku, drugo pa odnesli. »Če se tudi vam zgodi kak neljubi dogodek (tatvina, poškodovanje stvari in podobno), to takoj prijavite policiji in pristojnim službam. Le tako bomo lahko ustavili nepridiprave,« je zapisal na list, ki si ga lahko preberejo na stenčasu na Veliki Dolini.

Kaj o vsem skupaj pravijo na PU Novo mesto, kako so se spremenile navade in s tem življenje prebivalcev Ponikev in kako se spominjajo časov, ''ko so bili srečni'', pa podrobneje v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

M. Luzar

